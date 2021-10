giornata mondiale della sindrome pandas/pans, sabato 9 ottobre: in campo le parma legend

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tutti al Parco Ferrari e poi in piazza Garibaldi per la Giornata Mondiale della Sindrome Pandas/Pans, che avrà luogo domani, sabato 9 ottobre e prenderà il via sui campi dell’Audace Parma, la società cittadina presieduta da Luigi Mavilla che, nell’ambito del proprio progetto educativo e sportivo, collabora con l’associazione Pandas, diretta dalla signora Lalli Fabridi. L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Parma e Montechiarugolo, è stata organizzata dal Comitato italiano genitori Pans Pandas Bge (www.pandasbge.it) e vedrà come padrino il ballerino Garrison Rochelle. Francesca Caggiati e il giornalista della Gazzetta di Parma Gianluca Zurlini presenteranno l’evento che prenderà il via alle 16 con un triangolare di calcio al Centro sportivo “Italo Maccanelli” Parco Ferrari, nel quale si scontreranno Papà Pandas - Parma Legend e Vigili del fuoco di Parma. Fra le Parma Legend, capitanato dall’ex audacino Marco Giandebiaggi, ci saranno Alessandro Melli, oltre a Gigi Apolloni, ex centrale e allenatore dei crociati, Donati, Libassi, Mondini, Ballotta, Montanini, Morello, Piro, Mattioli e altre ancora. Alle 19,30 la festa si trasferirà in piazza Garibaldi, dove saranno lanciati dei palloncini verdi, rigorosamente biodegradabili, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei Vigili del fuoco di Parma e degli stessi Parma Legend, ai quali, per la gioia dei più piccoli, si aggiungerà la mascotte dell’evento: SuperMario, il personaggio dei videogames. Alle 20,30 avrà luogo invece la cena al Pelota Café, in via Ghirarduzzi 2, che sarà allietata dalle note del dj Fabrizio Furnari e dalla magia del sax di Dimitry Rufolo. Per avere informazioni su Pandas/Pans, per tutta la giornata, dalle 8 del mattino alle 20, sarà allestito un banco informazioni in piazza Garibaldi a disposizione di tutti.