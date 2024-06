Grandi ospiti della scena artistica nazionale per la seconda settimana “sul naviglio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sarà una settimana nel segno del teatro e della musica quella che si aprirà lunedì 24 giugno, a “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”, tra le rassegne culturali più attese e seguite in città, organizzata da L.O.F.T. APS e sostenuta da Comune di Parma, Fondazione Monteparma, Cooperativa Sociale Sirio, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi. Lo spazio all’aperto di Officine on/off, in Strada Naviglio Alto a Parma, ospiterà alcune eccellenze femminili del panorama teatrale contemporaneo. Protagonista assoluta della serata di lunedì alle 21.30 sarà la performer, scrittrice e regista Ilaria Drago nello spettacolo “Circe”, straordinaria prova recitativa prodotta da Fondazione Armunia. Attraverso continue mutazioni sceniche, con un linguaggio che spazia fra il grottesco e il poetico, la parodia, il canto, la danza, Circe racconta di sé e di tutte le donne in un viaggio intenso nel femminino. La dirompente Beatrice Schiros sarà poi la graditissima ospite della serata di martedì 25 giugno, sempre alle 21.30, con l’anteprima teatrale “Metaforicamente Schiros”, consigliata solo a un pubblico adulto. Un monologo personalissimo, fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro, commovente e al tempo stesso esilarante, in cui Beatrice farà il punto su di sé e sulla propria esistenza, dedicando un pensiero anche ai propri genitori. È un felice ritorno al Naviglio, invece, quello di Antonella Questa che presenterà nella serata di mercoledì 26 giugno, alle 21.30 un classico del suo repertorio di attrice dall’ironia pungente e sagace, lo spettacolo “Vecchia sarai tu”, dove con leggerezza e sensibilità si rifletterà su quanto la vecchiaia possa essere un dono e regalare ancora momenti indimenticabili. La seconda settimana di programmazione si chiuderà giovedì 27 giugno con un doppio appuntamento musicale: ancora nello spazio palco di Officine on/off alle 21.30 avrà luogo il concerto del duo Yalica Jo (violoncellista e cantautrice cubana) e Andrea Marras (violinista e compositore sardo) dal titolo “Canciones”, una rivisitazione in chiave intima e minimalista del repertorio musicale latinoamericano a cui si aggiungeranno canzoni originali che doneranno nuova luce a un genere così vivo e appassionante; seguirà poi, alle 22.30, nell’area verde del Parco del Naviglio, la performance di teatro musicale “Penelope Sounds memory – II studio per una drammaturgia sonora”, secondo capitolo di un progetto di drammaturgie sonore a cura di Patrizia Mattioli che in questo caso trarrà ispirazione da “Il Canto di Penelope” di Margaret Atwood, eseguendo dal vivo composizioni e soundscapes di memoria tragica, accompagnata dalla voce e l’azione scenica dell’attrice Sandra Soncini. Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO GRATUITO con offerta libera. Direzione organizzativa a cura di L.O.F.T. APS Direzione tecnica a cura di Erika Borella con la collaborazione di Donatello Galloni e Alessandro Marsico. Per maggiori informazioni contattare il cell. 3534426167. L’accesso al pubblico per gli spettacoli serali è a partire dalle ore 21.00. Durante le serate sarà attivo lo spazio ristoro gestito da Bar Glenda. In caso di maltempo verranno fornite tempestive informazioni sull’eventuale luogo al chiuso dove rappresentare l'evento in programma.