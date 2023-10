Agronomi: il percorso di formazione ha fatto tappa al Consorzio Agrario

Il percorso di formazione professionale dei dottori agronomi e dottori forestali prevede, nel corso dell’anno, diverse tappe informative e tra queste l’Ordine ha inserito, vista la natura del partner dell’iniziativa, un incontro di approfondimento tematico settoriale riguardante i molteplici comparti in cui è protagonista il Consorzio Agrario di Parma. Accolti dal direttore generale del CAP Roberto Maddé che ha presentato le attività consortili, gli agronomi presenti al workshop, guidati dal presidente di Parma e tesoriere della Federazione dei dottori agronomi e forestali dell’Emilia Romagna Antonio Fiorani, hanno potuto conoscere da vicino la natura multifunzionale del CAP, fondato nel 1893 e storico interprete fino ai giorni nostri di un costante sostegno e sviluppo delle aziende e delle produzioni agricole locali. Grazie ai tecnici del consorzio agrario il nutrito gruppo di agronomi locali presenti ha poi visitato i Magazzini Generali per la stagionatura del Parmigiano Reggiano, le attività di ricerca scientifica del mangimificio non Ogm di Emilcap e le dotazioni tecnologiche della più avanzata meccanizzazione ad impatto sostenibile in grado di ridurre l’impronta carbonica dei mezzi utilizzati in agricoltura.