Baganzola: in un condominio della Cooperativa Parma 80 nasce la nuova comunità energetica rinnovabile di Iren

È in fase conclusiva il cantiere per realizzare a Baganzola, a pochi chilometri da Parma, in un condominio di edilizia convenzionata indivisa della Cooperativa di Abitazione Parma 80, la nuova comunità energetica rinnovabile di Iren Luce Gas e Servizi.

Commenta Alessio Stefani, Presidente Parma 80: “Questa collaborazione con un partner strategico e attivo sul territorio come Iren contribuisce a concretizzare i nostri obiettivi di promozione e sviluppo delle comunità energetiche: una soluzione innovativa, efficiente e virtuosa che dà valore ai nostri soci e al territorio, in linea con la nostra missione di promuovere “un abitare sostenibile” dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.”

La realizzazione della nuova comunità energetica rinnovabile a Baganzola prevede l’installazione sul tetto del condominio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a circa 26 kWp. Grazie all’impianto sarà possibile produrre energia 100% green, evitando l’emissione in atmosfera di 20 tonnellate di CO2 all’anno e riducendo, allo stesso tempo, le spese delle bollette energetiche per i Soci che abitano nell’edificio di Parma 80.

Iren Luce Gas e Servizi seguirà anche le successive attività del progetto, garantendo i servizi di gestione e monitoraggio della comunità energetica rinnovabile.

Questo progetto, realizzato da Iren Luce Gas e Servizi - business unit commerciale del Gruppo Iren, primaria multiutility italiana - è stato sostenuto dalla collaborazione con il gruppo bancario multinazionale BBVA in Italia e il sostegno sul territorio della storica Cooperativa Parma 80.

Grazie all’impegno di Parma 80, è stato possibile sensibilizzare i condòmini sulla transizione energetica ecologica e sui vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili, attraverso comunicazioni multicanale e l’organizzazione di in un incontro partecipato in loco.

Infatti una delle barriere che limita la partecipazione dei cittadini alle comunità energetiche è la loro complessità, la mancanza di chiarezza sui vantaggi e la paura di affrontare procedure lunghe e costose. Questo progetto ha l'obiettivo di rendere la transizione energetica più semplice e accessibile per il cittadino.

Questo è uno dei progetti che Parma 80 ha attivato per rispondere alle esigenze dei propri Soci e generare un impatto positivo sulla comunità. Altri esempi virtuosi sono il consolidato progetto di social housing “Parma Social House” e gli “Studentati Green” realizzati per chi studia e vive la città universitaria.

Attiva sul territorio dal 1970, Parma 80 è una realtà cooperativa solida che mette a disposizione dei propri Soci, assegnandoli in proprietà o in locazione, immobili residenziali alle migliori condizioni economiche, finanziarie e di mercato possibili. Parte di Legacoop Emilia Ovest, Parma 80 collabora con diverse cooperative sociali del territorio: come Emc2 onlus che, in occasione del progetto di Comunità Energetica, si è occupata della manutenzione del verde durante le attività di installazione.