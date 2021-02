Bedonia: la “Alpe-Passo del Chiodo” torna percorribile in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense

In poco meno di due settimane. La presidente Mantelli: “Impegno concreto dell’ente e viva attenzione alle esigenze di chi abita la montagna”

Nuovo intervento eseguito in tempi celeri da parte delle squadre consortili della Bonifica Parmense che hanno ultimato in poco meno di due settimane i lavori sulla strada Alpe-Passo del Chiodo, nel Comune di Bedonia.

A seguito di avverse condizioni meteo la sicurezza della circolazione sulla strada – colpita da importanti precipitazioni che avevano causato la caduta di fusti sulla carreggiata – era stata fortemente compromessa. Il Consorzio non ha perso tempo, intervenendo d’urgenza sull’arteria viaria per sgomberarla: uomini e mezzi subito operativi hanno proceduto alla rimozione degli alberi abbattutesi lungo il manto stradale, oltre ad intervenire su alcuni fusti ammalorati scongiurando, in tal modo, un possibile rischio caduta e prevenendo ulteriori pericolose criticità. Negli ultimi giorni la Bonifica Parmense ha eseguito gli interventi di pulizia del piano viabile, rimuovendo i detriti dall’asfalto e ripristinando la funzionalità idraulica delle cunette a margine della carreggiata, oltre alle opere d’arte stradali.

“Efficienza significa anche rapidità nell’esecuzione di quei lavori urgenti che, approntati in tempo, garantiscono ai territori la corretta risposta alle esigenze di chi vive e abita la montagna – sottolinea la presidente Francesca Mantelli – e ringrazio le nostre squadre per l’impegno concreto e l’attenzione dimostrati in occasione di questo particolare e complesso intervento”.