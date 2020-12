Bonifica: concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio

Si sono svolte correttamente e senza intoppi le consultazioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense. Nella giornata di ieri sono stati 27 i seggi con le urne aperte in altrettanti comuni dell’intera provincia. La lista che ha prevalso è stata “La Tua Bonifica”, frutto di un accordo unitario e coeso del territorio, espressione delle categorie produttive locali che ha messo in campo le associazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, unitamente a Unione Parmense degli Industriali, Gruppo Imprese Artigiane e Confartigianato Imprese Parma. Ora, nel novero dei 28 candidati presentati dalla lista alla consultazione, 20 entreranno a far parte del nuovo consiglio di amministrazione dell’ente dopo la proclamazione e omologazione del voto espresso da parte della Giunta Regionale.

Consiglio che potrà contare anche su 3 membri provenienti dalle pubbliche amministrazioni dei Comuni grazie all’impegno diretto di sindaci e assessori provenienti dalle diverse aree del comprensorio. Già a Gennaio 2021 il nuovo CDA si riunirà per provvedere alle successive elezioni degli organi amministrativi: nuovo presidente e vicepresidenti e membri del Comitato. Nella giornata di ieri, tra le altre, hanno votato anche personalità istituzionali del territorio come il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’Assessore Regionale alla Montagna, Programmazione Territoriale, Pari Opportunità Barbara Lori e il Consigliere Regionale Matteo Daffadà, oltre a numerosi sindaci della nostra provincia