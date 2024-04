Bonifica: il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili

La Bonifica Parmense celebra anche quest’anno l’Earth Day del 22 Aprile, la Giornata della Terra in cui le Nazioni Unite festeggiano l'ambiente e la salvaguardia del pianeta, con un’azione che contribuisce in modo sostanziale all’incremento della sostenibilità annunciando che, già da oggi, il 100% dell’energia totale che l’ente consortile acquista dal suo fornitore (il C.e.a. - Consorzio Energia Acque) sarà proveniente da fonti completamente rinnovabili e, dunque, prodotta da sole, vento, acqua e biomassa: una quantità stimata pari a 1.000.000 kilowattora all’anno (per un totale di 5.000.000 complessivi di kilowattora) per il funzionamento della Casa dell’Acqua (sede consortile centrale a Parma) e degli impianti irrigui e idrovori, infrastrutture che saranno ora alimentate da fonti pulite e sostenibili per i prossimi 5 anni.

“Siamo soddisfatti di aver realizzato questo importante passo per contribuire all’abbassamento di emissioni – ha sottolineato il direttore generale della Bonifica Parmense, Fabrizio Useri –. L’utilizzo di energia verde contribuirà, di fatto, a ridurre l’inquinamento atmosferico e l’effetto serra incrementando la sostenibilità, grazie a fonti rinnovabili che non danneggiano l’ambiente. Auspichiamo di riuscire, nel prossimo futuro, a implementare ulteriori azioni in favore della tutela e della salvaguardia del pianeta”.