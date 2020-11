Bonifica Parmense: a Pellegrino idrogeologica della strada Aione-Fondovalle Stirone

Ancora un intervento della Bonifica Parmense nel territorio montano della nostra provincia: il Consorzio ha terminato i lavori di sistemazione idrogeologica della strada “Aione-Fondovalle Stirone”, nel Comune di Pellegrino Parmense. Le maestranze consortili sono intervenute sulla pavimentazione della carreggiata, che risultava in parte compromessa, eseguendo la pulitura delle banchine e delle scarpate, oltre all'apertura e alla sistemazione delle cunette stradali. Il piano viario, deformato a causa del dissesto, è stato inoltre risagomato e sono stati realizzati alcuni tratti cassonetto in pietra; l’intervento è stato poi completato con la ripresa della pavimentazione e le operazioni di asfaltatura su una lunghezza di 285 metri.

“Gli ottimi risultati ottenuti con gli interventi in favore dei comprensori montani non ci consentono comunque di abbassare la guardia – commenta il presidente della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi – . Occorre massima attenzione, anche in vista della stagione invernale: per questo il Consorzio prosegue con l’esecuzione di micro-interventi di prevenzione a contrasto delle criticità idrogeologiche”.