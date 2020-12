Bonifica Parmense: domenica 13 dicembre al voto

Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense ha indetto per domenica 13 dicembre 2020 il rinnovo degli organi amministrativi dell’ente per il quinquennio 2020-2025.



Sono chiamati a votare tutti i consorziati – proprietari di immobili o affittuari di terreni ricadenti nel Comprensorio consortile che facciano richiesta d’iscrizione nel catasto consorziale – che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il versamento dei contributi consortili.

Si vota dalle ore 9 alle ore 19 nella sola giornata di domenica 13 dicembre. I seggi saranno ubicati nelle sedi comunali, le sale civiche, gli uffici turistici della provincia: Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Montechiarugolo Noceto, Parma, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Sorbolo Mezzani, Solignano, Traversetolo. Gli elettori possono prendere visione della relativa sede elettorale nel paese di riferimento anche sul sito internet del Consorzio.



Ogni elettore dispone di un voto e dovrà esibire un documento d’identità in corso di validità che sia munito di fotografia. L'elettore esprime il proprio voto apponendo una “X” sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nelle schede in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze.

In caso di stato di isolamento certificato, connesso a Covid-19, è ammessa la delega a famigliare maggiorenne anche non convivente, purché a sua volta non in isolamento fiduciario.

Tutta la modulistica è disponibile sul portale dell’ente al link: https://www.bonifica.pr.it/2020/09/29/elezioni-consortili-2020/.

Il Regolamento consortile è scaricabile integralmente al seguente link: https://www.bonifica.pr.it/wp-content/uploads/moduli_elezioni/Regolamento-elettorale.pdf.