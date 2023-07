Boschi di Carrega senza tutela, l'associazione: "Servono provvedimenti urgenti"

L'Associazione di promozione sociale “Amici del Parco e del Casino dei Boschi di Carrega” vuole esprimere pubblicamente "incredulita? e indignazione" nei confronti dell'amministrazione del Parco Regionale che in questi ultimi venticinque anni "hanno letteralmente abbandonato a stesso e al conseguente suo degrado e rovina questo straordinario Patrimonio Monumentale storico artistico architettonico naturalistico paesaggistico di eccezionale importanza e inestimabile valore: la Villa neoclassica / Giardino Storico all'inglese gia? residenza ducale extraurbana di Maria Luigia duchessa di Parma - 1816-1847, nel cuore del Parco Regionale Boschi di Carrega".

Nel comunicato stampa diffuso dall'associazione Amici del Parco e del Casino dei Boschi di Carrega, si attaccano duramente "amministratori e decisori pubblici locali e provinciali succedutisi in questi ultimi venticinque anni non hanno, colpevolmente, saputo ne' soprattutto voluto intraprendere le necessarie e adeguate iniziative, per le quali fu a suo tempo istituito il Parco Regionale Boschi di Carrega, a tutela, conservazione e valorizzazione di un complesso monumentale di tale importanza architettonica, artistica ambientale e paesaggistica; essi hanno trattato ( maltrattato ! ) questa stupenda Villa col suo prezioso Giardino Storico di rango europeo, al pari di una sgangherata casa cantoniera o stazione ferroviaria impresenziata o impresentabile caserma dismessa. Nel caso la trattativa di vendita non andasse a buon fine tutti i beni verranno posti all'asta, col risultato di smembrare pezzo dopo pezzo l'unitarieta? di questo nostro Bene Comune".

L'appello agli amministratori regionali e all'opinione pubblica, quindi, "affinche? ai piu? alti livelli severamente venga stigmatizzato e fermato cio? che irresponsabilmente sta avvenendo al Parco Regionale Boschi di Carrega, ovvero a Parma, e vengano presi urgenti provvedimenti di tutt'altro tipo, volti alla seria responsabile difesa e valorizzazione di questo nostro Bene Comune di inestimabile valore per la conoscenza, per i saperi della natura e del paesaggio storico, per una loro piu? consapevole interdisciplinare umanistica diffusa cultura, per l'educazione alla percezione e al godimento della natura, della sua storia, per l’educazione all’architettura del paesaggio, per il piacere della ricreazione dell'anima, dello spirito, del Paesaggio, dei suoi genius loci, dei Luoghi e delle Forme che armonicamente lo compongono, per la tutela conservazione e valorizzazione, – con sensibilita? contemporanea, su serie aggiornate basi conoscitive e progettuali – , di un Giardino Storico tanto importante e imperdibile come dovrebbe continuare ad essere il Casino dei Boschi di Sala Baganza (Parma), secondo un progetto di alta qualita? che sappia davvero porre al centro il Paesaggio! A Parma e dintorni, con l’annunciata incredibile messa in vendita delle proprieta? pubbliche del Casino dei Boschi, sta succedendo come se vendessero la Pilotta, o il Parco Ducale, o la Reggia di Colorno, o il Battittesto di Antelami, o la Cupola del Correggio in San Giovanni,... i nostri piu? rappresentativi “gioielli di famiglia” ! E questo non e? pensabile, NON E’ AMMISSIBILE, gravissimamente contrasta e affossa il dettato e lo spirito sia propriamente dell’articolo 9 della Costituzione Repubblicana che della Convenzione Europea del Paesaggio".