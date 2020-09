Consorzio Agrario di Parma: cambio alla direzione dall’Associazione Italiana Allevatori arriva Roberto Maddè

Passaggio di testimone alla direzione del Consorzio Agrario di Parma. Dopo la recente elezione del nuovo consiglio di amministrazione e la conferma alla presidenza di Giorgio Grenzi è arrivata la nomina del nuovo direttore generale consortile che prenderà il posto del bolognese Giorgio Collina.

L’importante incarico alla guida del CAP sarà ricoperto dal lodigiano Roberto Maddè manager di lungo corso e di collaudata esperienza nel settore agroalimentare, ha ricoperto svariati incarichi dirigenziali di responsabilità a livello prima provinciale e successivamente regionali e nazionali. La sua ultima esperienza professionale l’ha portato, in questi ultimi cinque anni, a Roma a guidare l’Associazione Italiana Allevatori e in precedenza è stato alla guida di federazioni di associazioni agricole rilevanti come Coldiretti Toscana e membro di giunta delle Camere di Commercio di Milano, Firenze, Pavia e Lodi.

Noto per la sua conoscenza approfondita del settore zootecnico, fulcro per l’economia agroalimentare dell’area padana e nella nostra provincia vocata alla produzione di latte e Parmigiano Reggiano, il nuovo direttore Maddè si presenta ai numerosi soci e ai clienti del Consorzio Agrario di Parma con tutti i requisiti necessari e le competenze per consolidare l’efficienza della filiera locale e contribuire allo sviluppo di tutte le attività e multiservizi consortili che negli ultimi anni hanno guadagnato consenso e risultati economici di evidenza nelle aree in cui opera.

“Il mio contributo alla guida del CAP dopo aver acquisito la conoscenza dettagliata dell’azienda e dello staff, ha commentato il nuovo direttore - sarà votata all’efficienza e ad un ulteriore sviluppo che poggia oggi su basi solide grazie allo sforzo tangibile dei miei predecessori che con l’occasione ringrazio. In un periodo non particolarmente agevole per l’economia del comparto voglio rimarcare come questo territorio abbia tutte le caratteristiche per mantenersi a livelli di eccellenza produttiva e migliorarsi. Vorrei che il Consorzio interpretasse il proprio ruolo di strumento su cui le imprese agricole e la comunità possano sempre contare per il loro cammino sui diversi mercati. Per il settore zootecnico per esempio, poi avremo modo di entrare nel dettaglio di tutti gli altri, vedo ottime opportunità rappresentate dall’ultimazione del grande magazzino di stagionatura del Parmigiano Reggiano, dall’asta dei bovini e da un mangimificio che trova in Emilcap un partner di livello per la distribuzione di prodotti salubri e rigorosamente non Ogm.Infine ringrazio tutti i Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giorgio Grenzi e il Direttore Giorgio Collina che mi ha preceduto, per la fiducia riconosciuta; ora siamo pronti per affrontare tutti insieme le sfide del futuro.”