Focus Acqua: 130 studenti di Parma apprendono l’uso sostenibile

Sono 130 gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Statale Bocchialini di Parma, provenienti da sei classi, che hanno preso parte ad alcuni incontri di approfondimento sui temi della gestione virtuosa e sull’uso sostenibile della risorsa idrica realizzati dalla community FOCUS ACQUA, il forum permanente ideato e sviluppato da Acqua Campus CER-ANBI che raggruppa l'intera filiera dell'acqua in agricoltura, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle innovazioni per la produttività agricola e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Una community che si è aperta al coinvolgimento degli studenti e delle studentesse degli istituti secondari di secondo grado anche in occasione delle tappe verso la Giornata della Terra del prossimo 22 Aprile, come sottolineato da Nicola Dalmonte, Presidente CER-Consorzio di bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo: “Grazie all’implementazione del progetto Focus ACQUA abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un documento d’intenti con contiene una serie di indicazioni concrete sugli strumenti più innovativi oggi a disposizione per rendere sempre più virtuoso l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura. Siamo certi che il contributo portato dai ragazzi degli istituti tecnici vada nell’ottica di un coinvolgimento sempre più

importante dei giovani all’interno di un percorso che, anche grazie ai loro suggerimenti, ne uscirà arricchito”.

L’intero progetto di FOCUS ACQUA è redatto da Acqua Campus – laboratorio tecnico scientifico del CER targato ANBI – e la sua realizzazione è possibile grazie al finanziamento del bando della Regione Emilia-Romagna PSR 2014-2020, misura 1.2.01 – Progetto Acqua Campus, domanda di

sostegno 5535532. Gli incontri, che si sono svolti sia con la modalità della lezione frontale in Aula Magna, sia attraverso alcune visite ad Acqua Campus (il laboratorio scientifico del Canale Emiliano-Romagnolo che si trova a Budrio) e hanno coinvolto le classi 3G, 3E, 3F, 4D, 4A e 4G

dell’I.T.A.S. “Fabio Bocchialini” di Parma.

Gli incontri sono stati organizzati con la collaborazione del Consorzio della Bonifica Parmense, in particolare grazie all’impegno della Referente per le scuole Chiara Lamoretti e con il coordinamento e la supervisione della dirigente amministrativa Gabriella Olari. Gli studenti della classe 4A erano già intervenuti attivamente nel corso della tavola rotonda del 12 marzo scorso alla Casa dell’Acqua, sede della Bonifica Parmense, in occasione del primo incontro della community, dibattendo sul tema dei cambiamenti climatici e di come questi incidano sulla disponibilità idrica, nel corso di una tavola rotonda con i consorzi di Piacenza, i padroni di casa della Parmense, l’Emilia Centrale e gli esponenti delle associazioni agricole.

“L’apertura della community Focus Acqua a studentesse e studenti degli istituti scolastici – sottolinea Francesca Mantelli, Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense – rappresenta un punto focale nello sviluppo e nella diffusione delle progettualità relative all’uso sostenibile della

risorsa idrica. Il coinvolgimento delle nuove generazioni all’interno del percorso è importante per affinare sempre di più gli interventi effettuati in favore dell’agricoltura, da sempre volti al massimo risparmio e ad un’efficienza ogni volta più performante. La collaborazione con le classi dell’Istituto Bocchialini prosegue da anni ed è sempre fruttuosa di nuove occasioni di confronto e di stimolo reciproco”.