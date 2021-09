Geologi indispensabili per lotta al dissestro idrogeologico

Novità di rilievo da parte dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po – MiTE che arrivano direttamente da Geofluid, la mostra internazionale delle tecnologie per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterranei che si sta tenendo a Piacenza proprio in questi giorni. L’esposizione, tornata finalmente in presenza, ha consentito ad esperti ed operatori del settore di scoprire le più avanzate innovazioni del comparto, ma al contempo ha permesso di riproporre un serio e aggiornato approfondimento di contenuti professionali grazie a numerosi appuntamenti che hanno coinvolto istituzioni e portatori di interesse.

Tra i focus in calendario quello che ha analizzato lo stato geologico del territorio italiano e che tra i protagonisti ha visto il Segretario Generale del Distretto del Po Meuccio Berselli e il Segretario Generale dell’Appennino Centrale Erasmo d’Angelis. Nell’occasione Berselli ha evidenziato come “oggi più di ieri, la pianificazione attuale sia complessa e necessiti di una innumerevole quantità di monitoraggi costanti e studi in grado illuminare le decisioni dei pianificatori in modo adeguato. I mutamenti del clima che alternano periodi di siccità prolungata ad improvvisi fenomeni alluvionali si sommano, dal dopoguerra ad oggi, al consumo di suolo, talvolta selvaggio e ad un inurbamento indiscriminato e tutto questo crea notevoli e pericolosi squilibri contribuendo a generare un numero sempre maggiore di aree da mettere in sicurezza o nelle quali sia indispensabile una guardia di difesa più alta. Questo contesto, così variegato, ci obbliga oggi a proseguire nella strada della mitigazione rapida del dissesto idrogeologico prima che si manifesti: cosa non facile, ma che può avvenire se si impiegano geologi altamente specializzati. A tal proposito voglio comunicare che nei prossimi mesi l’Autorità Distrettuale del Fiume Po potrà contare su un nuovo staff di professionisti in Geologia che porteranno ulteriore conoscenza, capacità ed innovazione al nostro settore tecnico”.