L'assessore Borghi a Bruxelles alla conferenza europea per la missione 100 città

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Gianluca Borghi ha partecipato nei giorni scorsi a Bruxelles alla conferenza europea dedicata alla “Missione 100 città”. "Come noto - afferma l'Assessore Borghi - Parma, insieme ad altre novantanove città, è stata scelta dalla Commissione europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, e la conferenza di Bruxelles è stata un’importante occasione di confronto e discussione con le altre città, coi funzionari della Commissione Europea e coi membri del Parlamento europeo. Un momento di condivisione e scambio proficuo, in cui si sono analizzate le sfide che le città coinvolte nella Missione dovranno affrontare, sfide che Parma è intenzionata a cogliere".

Accompagnato da Alessandro Angella, dirigente del Settore Transizione Ecologica, e da Cristina Pellegrini della Direzione Generale, l’Assessore Borghi ha condiviso l’esperienza messa in campo dalla nostra città in vista del raggiungimento della neutralità climatica al 2030. A settembre Parma sarà tra le prime tre città italiane a presentare il contratto climatico, che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dalla Commissione Europea: si tratta di un documento che individua gli obiettivi e i progetti che comune e stakeholders locali si impegneranno a realizzare nei prossimi anni in tema di energia, mobilità, economia circolare, transizione digitale ed efficientamento energetico degli edifici.

I lavori di Bruxelles sono stati chiusi dal Vice Presidente della Commissione Europea Frans Timmermans, che ha rimarcato il ruolo fondamentale delle città nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e ha sottolineato l’importanza di tutelare le parti più vulnerabili della popolazione nel processo di transizione ecologica.

Un momento particolarmente significativo della missione si è svolto nella sede della delegazione della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles, dove si sono tenuti alcuni incontri tra l’Assessore Borghi e i funzionari della Direzione Generale Clima e della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, momenti che hanno permesso di approfondire priorità, strategie e fonti di finanziamento di una serie di progetti che il Comune di Parma sta realizzando, proprio in tema di transizione ecologica.