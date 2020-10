Life AgriCOlture: l’Europa guarda all’Appennino emiliano

“Un progetto di calibro europeo svolto in Appennino. La Regione Emilia-Romagna esprime soddisfazione per quanto di buono si sta facendo in un gruppo di 15 aziende tra Parma, Reggio e Modena: il futuro di ambiente e buone pratiche agro-zootecniche passa attraverso simili esempi da replicare”. Parole di soddisfazione quelle di Alessio Mammi, Assessore regionale all’agricoltura, nel presentare il meeting online aperto al pubblico "Un anno di Life agriCOlture. Gli avanzamenti del progetto e le nuove sfide", che si terrà domani, giovedì 29 ottobre 2020, a partire dalle ore 10:00.

Per partecipare al convegno è sufficiente cliccare sulla pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/events/797782637688903/) e quindi accedere direttamente al link dedicato (https://us02web.zoom.us/j/84240084778?pwd=TnBMVjkzSlNGaWpEU01qTWh0NStPZz09).

Dalle ore 10 porteranno i saluti Daniele Valentini, Assessore all’Agricoltura di Castelnovo ne’ Monti, l’On. Antonella Incerti, deputata della Repubblica Italiana - Commissione Agricoltura, Francesco Vincenzi, Presidente Anbi e Consorzio della Bonifica Burana, Matteo Catellani, Presidente Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Fausto Giovanelli, Presidente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Giuseppe Veneri Presidente Centro Ricerche Produzione Animale Crpa, Domenico Turazza, Direttore generale Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti.

Presenteranno, quindi, il progetto Life Agricolture i tecnici del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Aronne Ruffini, Project manager e Luca Filippi, Coordinatore tecnico Life agriCOlture, Carla Zampighi, Consorzio della Bonifica Burana, Paola Tarocco, Servizio geologico sismico dei Suoli Regione Emilia Romagna, referente per il settore suolo. Il giornalista Gabriele Arlotti, coordinatore della giornata, intervisterà alcuni agricoltori che partecipano al progetto. Chiuderà i lavori Alessio Mammi, Assessore regionale agricoltura caccia e pesca.

“Con questo progetto stiamo dimostrando concretamente in campo – spiega Aronne Ruffini, Project manager del progetto promosso da Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Burana, Parco nazionale dell’Appennino e Crpa – come attraverso buone pratiche agronomiche, come l’agricoltura conservativa, e le regimentazioni idrauliche svolte dagli agricoltori è possibile contenere i costi di produzione e stoccare i cosiddetti gas serra (l’anidride carbonica, sotto forma di carbonio organico) nel terreno”.

“Life AgriCOlture sta svolgendo una ricerca strategica per l’agricoltura non solo del Parmigiano Reggiano. Lo proseguiremo in futuro con un nuovo progetto Life, da divulgare ai massimi livelli. Riteniamo, infatti, che la sfida del cambiamento climatico sia cruciale per l’agricoltura europea e mondiale, oltre che per l’ambiente”, aggiunge Fausto Giovanelli, Presidente del Parco nazionale dell’Appennino.