Manutenzione del verde: previste oltre 3.000 potature

Sono oltre 40 mila gli alberi di cui si occupa il Comune di Parma, distribuiti tra parchi ed aree verdi pubbliche di competenza, su una superficie complessiva di oltre 4 milioni di metri quadrati.

Attualmente è in corso un ampio programma di interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico che comprende potature, abbattimenti, nuove piantumazioni, messa in sicurezza e ripristino di giochi bimbi e interventi sulle aree cani, per un importo complessivo di €. 1.400.000 circa. Interventi che sono iniziati a ottobre, nel corretto periodo di riposo vegetativo e proseguiranno nei prossimi mesi.

Sono state calendarizzate le prime 3.100 potature individuate mettendo in sinergia una programmazione periodica, le diverse segnalazioni pervenute e le verifiche conseguenti, a cui seguiranno ulteriori potature in relazione a valutazioni in corso; gli interventi saranno attuati, per quanto possibile, su intere strade oltre che in vari Parchi cittadini.

Gli interventi, in parte già eseguiti e in parte ancora in corso, riguardano Via Nullo, Strada Costituente, Via Cocconcelli, Via Ezio Vanoni,

Via Musini, Via Pizzi, Via Isola, Via Guicciardini. Altri ne seguiranno in Viale Osacca, Via Ruggero da Parma, Viale Gramsci, Via Marchesi, Via De’ Capelluti, Via Paolo Baratta, Via Solari, Via Monte Santo, Borgo San Giuseppe, Viale Rustici, Via Ulivi, Via Pelacani, Via Torelli, Via Casa Bianca, Via Albert Einstein, Via Ardigò, Via Montanara e Via Raffaello Sanzio.

Sono in programma anche alcuni abbattimenti, conseguenti a puntuali verifiche strumentali e visive effettuate dagli agronomi su situazioni non più recuperabili per la sicurezza pubblica, che riguarderanno alberature senescenti.

Sono programmate, in parallelo, almeno 325 nove piantagioni di diverse specie, per un importo complessivo di €. 300.000 circa.

Proseguirà anche la messa a norma dei giochi bimbi nei parchi pubblici. La loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza interesserà circa 60 giochi in 47 aree della città dove saranno anche rimosse una decina di installazioni non più a norma e parallelamente installati 24 nuovi giochi in una decina di parchi, che si aggiungono ai 19 impianti gioco già completamente risistemati, insieme alle aree di caduta.

Per le aree cani (monitorate in tutto il territorio urbano) è prevista una capillare manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria in quelle di Via Argonne e di Via Genova.

Attività particolari, nell’ambito del programma di verifica e manutenzione periodica (annuale e pluriennale) dei contesti vincolati e a seguito di indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza, sono previste per:

- Stradone Viale Martiri della Libertà: potatura delle circa 300 alberature, abbattimento e messa dimora di 22 alberature risultate pericolose in seguito al monitoraggio svolto negli ultimi anni, per un importo di circa €. 70.000,00. E’ previsto inoltre un intervento sulle panchine in marmo con la sostituzione di alcune rotte.

- Parco Ducale: intervento di potatura con alcuni abbattimenti puntuali di alberature fortemente ammalorate e il rispristino delle fallanze lungo i viali (in accorso con la Soprintendenza), per un importo di circa €. 40.000,00.

- Parco Cittadella: intervento di potatura con alcuni abbattimenti puntuali di alberature fortemente ammalorate, per un importo complessivo di circa €. 33.500.

Alcuni di questi interventi inizieranno dalla prossima settimana.