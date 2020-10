Medesano: nuovo manto stradale per la Case Prefetto-Case Matteo grazie alla Bonifica Parmense

La Bonifica Parmense prosegue nella serie di interventi per assicurare la percorribilità delle arterie viarie che collegano le zone dell’alta pianura, a garanzia del passaggio in sicurezza da parte di mezzi pubblici e privati degli abitanti del territorio, con il completamento dei lavori sulla strada Case Prefetto-Case Matteo, nel Comune di Medesano (Parma).

Per consentire ai cittadini residenti in zona il transito verso le proprie abitazioni nelle migliori condizioni le azioni messe in atto dalle maestranze del Consorzio si sono concentrate sulla prevenzione da possibili dissesti geomorfologici e una più elevata qualità del fondo stradale. La sistemazione delle cunette stradali, primo passo dell’intervento per il miglioramento del fondo stradale, è stata prontamente seguita dalla ripresa del manto: una asfaltatura per la lunghezza complessiva di oltre 200 metri. La nuova pavimentazione è stata poi impermeabilizzata per consentire ai mezzi in transito una migliore percorribilità anche in condizioni meteo particolari.

“La fase che tutti noi stiamo attraversando non è semplice – commenta il presidente Luigi Spinazzi – ma il Consorzio non si ferma, operando secondo i protocolli anti-Covid e seguitando nella disponibilità di uomini e mezzi al servizio dei territori, in continua sinergia con le Amministrazioni comunali, per garantire a cittadini e imprese la percorribilità delle vie di collegamento nei comprensori della nostra provincia”.