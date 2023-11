"Patto per l’acqua, serve un nuovo equilibrio": incontro l'8 novembre con Parlo Virzì

Si aprirà con il saluto del regista Paolo Virzì “Un patto per l’acqua: le molteplici funzioni della risorsa idrica nello scenario dei cambiamenti climatici”, sessione tematica d’approfondimento organizzata in collaborazione con Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Davines Group che si terrà mercoledì prossimo, 8 novembre alle ore 15 ad Ecomondo, presso la Sala Neri 1 Hall Sud della Fiera di Rimini.

L’incontro si propone di far luce sulla situazione attuale della risorsa idrica in Italia e degli sforzi che tutti i portatori d’interesse dovranno compiere per giungere a un nuovo equilibrio nella sua gestione. La transizione verso l’economia di domani – decarbonizzata, circolare e rigenerativa – deve prevedere un approccio diverso all’utilizzo dell’acqua, puntando a salvaguardare gli usi antropici ma senza compromettere la conservazione degli ambienti naturali e dei diversi servizi ecosistemici che forniscono.

Con il suo film “Siccità” Virzì ha mostrato, usando linguaggi e visioni diverse da quelli meramente scientifici, i possibili effetti della mancanza d’acqua sull’ambiente e la società.

A seguire sarà Flaminia Squitieri, di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ad illustrare i principali dati sullo stato di conservazione della risorsa in Italia, coadiuvata dall’intervento di Nicola Dell’Acqua, Commissario per l’emergenza idrica, che fornirà indicazioni sulle strategie e le azioni che il Governo sta mettendo in campo. I due interventi saranno moderati da Giuseppe Dodaro, Coordinatore Area Capitale Naturale e Agroecologia Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Successivamente, durante “Soluzioni e percorsi virtuosi per una gestione sostenibile dell’acqua”, verranno presentati alcuni esempi di soluzioni innovative e di grande efficacia, già applicate con successo in diversi contesti nazionali, che dimostrano come sia possibile utilizzare meglio l’acqua e garantire la tutela della natura e dei servizi ecosistemici. L’esperto in gestione agroforestale Giustino Mezzalira interverrà su come conservare l’acqua in agricoltura; Gloria Salinetti, direttore Acqua per il Gruppo CAP, presenterà le iniziative green di un gestore del Servizio Idrico Integrato; Anacleto Rizzo, partner, IRIDRA, mostrerà come usare le Nature Based Solutions per migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici; Andrea Goltara, direttore di CIRF-Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, si occuperà di come restituire spazio ai fiumi può essere al contempo vantaggioso per la natura e efficace per la riduzione del rischio di alluvioni.

Nella seconda parte della giornata, i rappresentanti di alcuni dei principali settori d’interesse si confronteranno apertamente, moderati dal direttore di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Raimondo Orsini, per descrivere i reciproci impegni e delineare assieme un percorso propositivo e collaborativo di transizione ecologica nella gestione dell’acqua, nel corso di un “Faccia a faccia: un patto per salvare il futuro dell’acqua” che vedrà protagonisti: Nicola Dalmonte, vice presidente Regionale Coldiretti ER, presidente di Coldiretti Ravenna e presidente del CER-Canale Emiliano Romagnolo; Giovanna Parmigiani, componente Giunta, Confagricoltura; Andrea Agapito Ludovici, responsabile Acque, WWF Italia; Monica Manto, membro Consiglio Direttivo acqua, Utilitalia e Presidente di viveracqua; Giuseppe Argirò, CEO, CVA Spa.

Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Bratti, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Po, che partirà dai principali elementi emersi nel corso della giornata per descrivere le azioni necessarie a garantire in futuro un giusto equilibrio tra tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, conservazione della natura, difesa del suolo e usi antropici dell’acqua.