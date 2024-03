Piena del po: rischio allagamenti nelle aree golenali

Torna la piena del fiume Po nel parmense. Per quanto riguarda la Bassa parmense il Grande Fiume tornerà a superare lo zero idrometrico, per la seconda volta in una settimana. Non accadeva dal 2019. "La piena del Po - si legge in una nota di Aipo - ha transitato nei tratti piemontesi e pavese del fiume tra la giornata di ieri, 10 marzo e oggi, 11 marzo. Si prevede che il colmo raggiunga le sezioni emiliano-lombarde tra oggi e domani sera e, in seguito, i tratti terminali e deltizi del Po, con valori sopra la prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo), anche in ragione degli apporti di questi giorni da parte degli affluenti emiliani e lombardi. La piena può interessare le aree golenali. Si raccomandano comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile. Le piogge delle scorse ore hanno provocato innalzamenti dei livelli del Po e di diversi corsi d’acqua del bacino, in particolare in Emilia occidentale (soprattutto Arda e Taro) e nel milanese (soprattutto Seveso). La situazione è gestita e monitorata da AIPo e dagli enti del sistema di protezione civile locali e regionali.

Nel corso delle giornate di lunedì 11 e di martedì 12 marzo è previsto il transito del colmo di piena di Po nei tratti lombardo ed emiliano-lombardo, con livelli superiori alla prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo). Il personale AIPo del Servizio di piena centrale e degli uffici operativi sul territorio rimane attivo nelle operazioni di monitoraggio dei livelli e delle arginature, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile".