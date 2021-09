Raccolti oltre 2.000 euro per il ricorso al TAR contro l'allungamento della pista del Verdi

Più di 100 persone e oltre 2.000,00 euro raccolti all'evento organizzato presso il ristorante Euridice. Le associazioni Legambiente Parma, NoCargoParma e WWF Parma ringraziano e rilanciano con la piattaforma on-line.

Più di cento persone e oltre duemila euro già raccolti nel primo giorno della campagna di raccolta fondi per il ricorso al TAR contro l'allungamento della pista dell'aeroporto. Sono questi i numeri dell'evento organizzato presso il ristorante Euridice di Baganzola dalle associazioni Legambiente Parma, NoCargoParma e WWF Parma. I presidenti delle tre associazioni Marta Mancuso, Andrea Torreggiani e Rolando Cervi, intervenuti nel corso dell'incontro, hanno illustrato le ragioni e i contenuti del ricorso al TAR e presentato la piattaforma di crowd-funding attraverso la quale è ora possibile effettuare donazioni on-line.

"Desideriamo ringraziare tutti i cittadini presenti e il ristorante Euridice per avere messo a disposizione spazi ed aperitivo. L'alta partecipazione e le donazioni raccolte testimoniano di quanta preoccupazione susciti questo progetto di dubbia sostenibilità economica che avrebbe sicuri ed ingenti impatti sull'ambiente, sulla salute oltre che sulla sicurezza idraulica e da incidente aereo. Ricordiamoci infatti che con l'allungamento della pista l'autostrada A1, la linea TAV le scuole e l'intero abitato di Baganzola ricadrebbero nelle zone di massimo rischio aeroportuale dove l'ENAC prescrive non si possano realizzare nuovi insediamenti. Senza contare la necessità di realizzare, a spese del Comune, nuovi viadotti e strade di scorrimento a ridosso dell'abitato per la prevista chiusura di Viale delle Esposizioni". "Sono impatti e costi che riguardano tutta la cittadinanza, la città e il suo territorio - proseguono i tre presidenti - per queste ragioni chiediamo di sostenere il nostro ricorso al TAR con una donazione on-line sulla piattaforma gofundme accessibile a questo link https://gofund.me/ef3efa56 "Per parte nostra - concludono - garantiamo una completa e pubblica rendicontazione dell'uso dei fondi raccolti e continueremo a fornire informazioni sull'iter del ricorso e del progetto nella convinzione di avere tutte le carte e l'appoggio dei cittadini per poterlo fermare".