Riforestazione: al via la partnership tra Regione, KilometroVerde e Parchi del Ducato

Si è svolto venerdì 11 dicembre presso il Vivaio Forestale Ponte Scodogna nel Parco Boschi di Carrega un incontro tra l’Assessora regionale Barbara Lori, il Presidente dei Parchi del Ducato Agostino Maggiali, la Sindaca di Collecchio Maristella Galli e il Direttore tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerde Antonio Mortali per sancire l’accordo di partnership tra Regione, KilometroVerde e Parchi del Ducato finalizzato a rendere più capillari, diffuse ed efficaci le azioni di piantumazione in provincia di Parma previste dal KmVerde.

I Parchi del Ducato avranno il ruolo di raccordo tra la Regione Emilia Romagna, Kilometroverde e le imprese che vorranno avviare nuove piantumazioni. L’incontro al Vivaio Forestale Scodogna è stata l’occasione per suggellare l’unione di intenti e la collaborazione tra i soggetti coinvolti: il vivaio Forestale Scodogna, già vivaio regionale, mette a disposizione le proprie piante e si pone come soggetto di raccolta e smistamento delle piante inviate dagli altri vivai regionali e destinate agli interventi di riforestazione in provincia di Parma. Le piante saranno quindi girate al Consorzio Forestale Kilometroverde, di cui anche i Parchi del Ducato sonio soci, ai comuni e alle imprese che ne faranno richiesta.

KilometroVerde si impegna a fornire a chi desidera effettuare nuovi impianti forestali le indicazioni necessarie per assicurare la coerenza di lavori di piantumazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e verificare la corretta esecuzione dei lavori, controllare nel tempo lo sviluppo degli impianti forestali e il loro stato di manutenzione, provvedere al censimento delle piante o dei soprassuoli forestali in caso di piantagioni con caratteristiche di bosco ai fini di garantirne la tracciabilità e il monitoraggio nel tempo; Aumentare le aree verdi e i boschi permanenti nei territori di pianura all’interno e attorno alle città significa contrastare le emissioni di CO2 e ad altri agenti inquinanti, migliorare la qualità dell’aria, il raffrescamento dell’ambiente e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Siamo molto contenti di stipulare questo accordo con Regione e KmVerde e che ci consente di dare il nostro contributo a questa grande operazione di forestazione della pianura – dichiara Agostino Maggiali, Presidente dei Parchi del Ducato. Siamo al fianco delle grandi aziende parmensi di livello internazionale che hanno intrapreso la lotta ai cambiamenti climatici – prosegue Maggiali – sosteniamo questa iniziativa che è anche un progetto culturale per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’ambiente e dell’ecologia.

Il servizio Parchi e Foreste della Regione - dichiara Barbara Loro Assessora Regionale alla montagna, aree interne, programmazione territoriale - attraverso i Parchi del Ducato e il Vivaio Sdodogna è impegnato in questo grande progetto di Kmverde a favore dell’ambiente che si realizza attraverso piantumazioni con particolare attenzione alle zone di pianura e periurbane, dove il verde e la qualità dell’aria sono in maggiore sofferenza. Grazie alla convenzione con i Parchi – ricorda Lori – forniremo gratuitamente le piante che saranno messe a dimora con KmVerde per rinverdire con diverse decine di migliaia di alberi la fascia pianeggiante e collinare della provincia di Parma.

L’agenda 2030 ci chiede di intervenire in fretta in campo ambientale – commenta Maristella Galli, Sindaca di Collecchio – e la scelta di partecipare a questo progetto è importante in questa direzione. L’attività del vivaio di Ponte Scodogna, alle porte di Collecchio, è fondamentale nella realizzazione di questo ambizioso progetto.

Il Direttore del Consorzio Forestale KilometroVerde Parma, Antonio Mortali ricorda che il Consorzio nasce nel maggio 2020 per promuovere attività di riforestazione per contrastare i cambiamenti climatici. L’idea iniziale di rimboschire gli 11 km di fronte autostradale dell’A1 a Parma si è allargata fino ad includere attività di riforestazione in tutta la provincia di Parma e sostenere la certificazione forestale sostenibile PFC dei boschi.

