Risorse, valori, criticità e sfide della riserva PoGrande: nuovo ciclo di incontri

Prenderà il via domani, martedì 21 luglio, alle ore 16 presso la Sala Convegni Stradivari, nei locali del padiglione 1 del Centro congressi di Cremona Fiere Comuni, il secondo ciclo di appuntamenti itineranti della Riserva di Biosfera PoGrande organizzati dall’Autorità Distrettuale del Fiume Po.

Dopo gli utili e partecipati confronti di scambio su valori e criticità che hanno visto protagonisti di rilievo sindaci e amministratori dei paesi delle tre aree del comprensorio MaB Unesco ora sarà la volta dei portatori di interessi pubblici e di partenariato pubblico-privato del territorio. L’approfondimento tematico entrerà dunque nel vivo della proposta e l’occasione, oltre ad offrire l’opportunità di presentare a tutti i soggetti la mission istituzionale di PoGrande, sarà propizia per focalizzare le priorità delle singole aree in cui si terranno i workshop tematici e le strategie di interesse collettivo insieme ai portatori di interesse.

Il primo incontro cremonese riguarderà 28 comuni dell’Area 1 tra il Lodigiano, Cremonese e Piacentino: Chignolo PO (PV), Monticelli Pavese (PV), Pieve Porto Morone (PV), Caselle Landi (LO), Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Corno Giovine (LO), Guardamiglio (LO), Orio Litta (LO), San Rocco al Porto (LO), Santo Stefano Lodigiano (LO), Senna Lodigiana (LO), Somaglia (LO), Calendasco (PC), Caorso (PC), Castel San Giovanni (PC), Castelvetro Piacentino (PC), Monticelli d'Ongina (PC), Piacenza (PC), Rottofreno (PC), Sarmato (PC), Villanova sull'Arda (PC), Bonemerse (CR), Cremona (CR), Crotta d'Adda (CR), Gerre de' Caprioli (CR), Malagnino (CR), Pieve d'Olmi (CR), Spinadesco (CR).

Il secondo appuntamento sarà con l’Area 2, si terrà il 23 Luglio sempre dalle ore 16 presso la ex-Chiesa di San Francesco a Guastalla (RE) e riguarderà altri 28 comuni: Casalmaggiore (CR), Cingia de' Botti (CR), Gussola (CR), Martignana di Po (CR), Motta Baluffi (CR), San Daniele Po (CR), Scandolara Ravara (CR), Stagno Lombardo (CR), Torricella del Pizzo (CR), Borgo Virgilio (MN), Dosolo (MN), Marcaria (MN), Motteggiana (MN), Pomponesco (MN), Viadana (MN), Colorno (PR), Polesine Zibello (PR), Roccabianca, Sissa Trecasali (PR), Sorbolo Mezzani (PR), Boretto (RE), Brescello (RE), Gualtieri (RE), Guastalla (RE), Luzzara (RE), Novellara (RE), Poviglio (RE), Reggiolo (RE).

Chiuderà infine il ciclo di presentazioni l’Area 3 il giorno 28 Luglio, ore 16.00 all’interno del Teatro Auditorium di Poggio Rusco per i restanti 27 comuni: Bagnolo San Vito (MN), Borgo Mantovano (MN), Borgocarbonara (MN), Magnacavallo (MN), Moglia (MN), Ostiglia (MN), Pegognaga (MN), Poggio Rusco (MN), Quingentole (MN), Quistello (MN), Roncoferraro (MN), San Benedetto Po (MN), Suzzara (MN), Gonzaga (MN), San Giacomo delle Segnate (MN), San Giovanni del Dosso (MN), Schivenoglia (MN), Sermide e Felonica (MN), Serravalle a Po (MN), Sustinente (MN), Bergantino (RO), Calto (RO), Castelmassa (RO), Castelnovo Bariano (RO), Ficarolo (RO), Melara (RO), Salara (RO).

Agli appuntamenti, organizzati dalla Segreteria Tecnico-Operativa della Riserva PoGrande ADBPO, parteciperanno numerosi partner invitati a portare il loro rilevante contributo di proposta: Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Consorzio bonifica Est Ticino Villoresi, Consorzio di bonifica Dugali Naviglio, Adda Serio Via Amilcare Ponchielli, Consorzio di bonifica Territori del Mincio, Consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga, Consorzio di bonifica Adige Po Consorzio di bonifica di Piacenza, Consorzio della bonifica Parmense, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. E anche : Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova (AATO) Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona Ufficio d'Ambito di Lodi - Provincia di Lodi Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia Consiglio di Bacino “Polesine” (ATO Polesine) ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, GAL Oglio Po GAL Terre del PO Gal Delta Po, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale (Parco fluviale regionale del fiume Trebbia, PC) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale Ente Parco regionale del Mincio (MN) Ente Parco fluviale regionale Adda sud (LO) ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (Riserva Naturale Isola Boschina, MN) Ente Parco regionale dell'Oglio Sud (CR, MN). E anche: Aipo, Arpa Sistemi Territoriali S.p.A. Infrastrutture Venete S.r.l. Consorzio Oltrepò Mantovano Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico Po e suo Delta Consorzio Forestale Padano, IAT Lodi IAT Piacenza INFOPOINT Pavia INFOPOINT Casalmaggiore INFOPOINT Mantova INFOPOINT Cremona INFOPOINT San Benedetto Po, Destinazione Turistica Emilia Explora Po e il suo Delta, Archivio di Stato di Cremona Archivio di Stato di Mantova Archivio di Stato di Parma Archivio di Stato di Pavia, Archivio di Stato di Piacenza, Archivio di Stato di Reggio Emilia, Archivio di Stato di Rovigo Istituto regionale Ville Venete, Biblioteca Statale di Cremona, Museo archeologico nazionale di Mantova Museo archeologico nazionale di Adria (RO) Museo grandi Fiumi Rovigo Museo civico di Melara (RO) Museo storico della giostra e dello spettacolo popolare Museo civico archeologico di Castelnuovo Bariano (RO) Museo delle acque di Crespino (RO) Museo Diotti Casalmaggiore (CR) Museo archeologico San Lorenzo, Museo della Civiltà Contadina Cascina "Il Cambonino Vecchio" Museo Civico di Storia Naturale Museo del violino Cremona,Museo Casa delle Contadinerie Sorbolo (PR) MUPAC - Museo dei paesaggi di terra e di fiume Museo Concerto Cantoni Museo del Mondo Piccolo Museo della Civiltà Contadina "G. Riccardi" Museo del Culatello e del Masalén Acquario e Museo Etnografico del Po Museo della Civiltà Contadina "G. Raineri" Museo Civico di Storia Naturale Museo Etnografico della Val Tidone Museo Archeologico Romano Museo della Terramara Santa Rosa Casa dei Pontieri Museo "D. Gialdini" Po 432 Museo-cantiere della navigazione e del governo del fiume Ро Museo Civico Gonzaga Museo di Palazzo Ducale Museo del giocattolo Museo Paleoantropologico del Po Museo del bijou Museo multimediale Bonifica dell'Emilia Centrale Museo documentario e Centro studi Antonio Ligabue Museo di Don Camillo e Peppone Museo del Po di Revere Cantina dei Musei del Cibo Associazione "I Musei del Cibo della Provincia di Parma” Museo Amarcord Museo di Palazzo Ducale Museo Nazionale delle Arti Nalves Cesare Zavattini Antiquarium Civico Bagnolo San Vito Museo Civico Pegognaga Raccolta di Reperti Archeologici di Ostiglia Museo Virgiliano Museo Civico "A. Parazzi" Pinacoteca Comunale Quistello Museo Civico Polironiano Musei Civici di Palazzo Farnese Museo Galleria Ricci Oddi.