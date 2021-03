Sostegno alle stalle di montagna: accordo Consorzio Agrario-Araer

Il latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano rappresenta una fetta di assoluto rilievo per il comparto agroalimentare e per tutta l’economia della nostra montagna ed è per questa ragione che il Consorzio Agrario di Parma, in partnership con ARAER l’Associazione regionale degli allevatori dell’Emilia Romagna, procedendo secondo la propria mission aziendale e con l’impegno delle sue otto agenzie presenti sul territorio appenninico, aumenterà il proprio supporto concreto nelle stalle da latte sostenendo le imprese zootecniche che operano in questi territori, talvolta di prossimità.

Gli allevatori e le stalle di montagna rappresentano infatti un “valore aggiunto” per l’ottima qualità delle produzioni casearie di queste aree. E in quest’ottica il Consorzio Agrario di Parma e l’ARAER hanno ideato e stipulato un accordo di convenzione volta a migliorare e supportare la gestione della stalla attraverso il rilevamento dei dati capillari ed approfonditi dei controlli funzionali delle bovine per le aziende che ne siano ancora sprovviste. Le imprese che decideranno di collaborare con CAP di Parma usufruiranno dei nove controlli funzionali durante l’anno, oltre a guadagnare la possibilità di accedere all’elaborazione mirata dei dati frutto del monitoraggio del sistema SI@LLEVA a condizioni particolarmente vantaggiose. Lo scopo di questa iniziativa è quello di migliorare la produzione, la qualità e la redditività delle stalle di montagna, con una particolare attenzione al benessere animale indispensabile per una produzione di accertata qualità.