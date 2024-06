Da rifiuto a risorsa, con “TakeBack: ReMed” raccolta e riciclo delle ‘penne iniettive’

Dalle ‘penne’ monouso a oggetti di uso comune, come sedie e complementi d’arredo, il percorso diventa un modello di raccolta e riciclo del tutto innovativo, per trasformare un dispositivo medico usato da rifiuto a risorsa. Parma è tra le tre città italiane coinvolte nel progetto pilota “TakeBack: ReMed”, l’iniziativa per la raccolta e il riciclo dei dispositivi preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk, azienda leader nel campo delle malattie croniche non trasmissibili e delle patologie rare.

Sono oltre 19mila le ‘penne’ preriempite usate per le terapie contro diabete, obesità e malattie rare che ogni anno sono utilizzate dai cittadini parmigiani e che, fino a ieri, finivano in discarica mentre ora, grazie al progetto “TakeBack: ReMed”, torneranno a nuova vita. Sperimentato con successo in Brasile, Francia, Danimarca e Regno Unito, il progetto ora arriva in Italia.

“Novo Nordisk lega indissolubilmente l’impegno per il miglioramento della qualità di vita delle persone con l’innovazione e la sostenibilità, perché siamo convinti che il valore terapeutico dei nostri farmaci debba essere sempre associato anche al loro impatto ambientale. L’obiettivo è raggiungere un impatto ambientale zero entro il 2045. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e gli attori del territorio è possibile creare le condizioni per fare la differenza e promuovere azioni, concrete, virtuose e veramente sostenibili come “TakeBack: ReMed”, spiega Marco Salvini, Sr Director External Affairs di Novo Nordisk Italia.

Da penne iniettive a oggetti d’arredo

La sperimentazione si svilupperà grazie a un accordo con Federfarma che ha promosso l’adesione di 15 farmacie cittadine e fornirà i dati di raccolta. In questi presidi, i cittadini troveranno il kit per la raccolta composta da buste di raccolta delle penne utilizzate che saranno distribuite ai cittadini.

“Credo che questo progetto sia molto importante perché ha un ruolo educativo. Non solo aiuta a recuperare dei materiali che altrimenti andrebbero nell’indifferenziata ma è anche un modo per avere un contatto continuativo con il paziente diabetico, monitorarlo, ed eventualmente raccogliere dei feedback relativamente alla terapia o a eventuali difficoltà”, commenta Achille Gallina Toschi, presidente Federfarma Emilia Romagna.

Ogni busta potrà contenere tra le 10 e le 15 penne e si stima una risposta di restituzione da parte della cittadinanza del 25%.

“Quando ci è stata proposta questa iniziativa, l’abbiamo subito salutata con entusiasmo e noi, come federazione di associazioni di pazienti, la riteniamo molto interessante, perché finalmente si dà un significato concreto alla parola sostenibilità, che vuol dire anche piccoli gesti; e perché aiuta a fare cultura sul recupero e il riciclo dei materiali in sicurezza e in modo corretto”, aggiunge Daniele Bandiera, presidente Federazione diabete Emilia Romagna - FE.D.ER.

Le penne raccolte a Parma saranno poi trasferite in Danimarca per completare il ciclo di recupero. Grazie a diverse partnership locali, infatti, Novo Nordisk raccoglie, stocca e spedisce le penne usate in Danimarca, per poi trasformarle in materie prime seconde utilizzate per la creazione di oggetti di uso comune, come sedie, lampade, vasi e molto altro.

“Il progetto rientra nelle buone pratiche di sostenibilità ambientale e la Regione, l’Area Governo del Farmaco e il Settore Assistenza Ospedaliera, considera di grande valore questa iniziativa che permetterà il riciclo di molte delle penne utilizzate per l’insulinoterapia. L’attività dei farmacisti convenzionati, di supporto ai pazienti nel riporre i residui e separarli in maniera corretta, è un aiuto fondamentale per la buona riuscita del progetto. Pertanto, siamo contenti di ospitare questa sperimentazione in regione e saremo felici di accogliere altre attività di sostegno alle politiche ambientali che dovessero verificarsi”, osserva Elisa Sangiorgi, dirigente area Politiche del Farmaco, Regione Emilia Romagna, che aggiunge: “A breve tutti i farmaci verranno valutati a livello europeo con il metodo dell’Health technology assessment in cui l’impatto ambientale è parte integrante, motivo in più per concordare con questo progetto”.