Varsi: la lotta al dissesto della Bonifica Parmense riparte dalla viabilità

Massima attenzione per le strade che collegano i comprensori montani e focus sulle zone appenniniche per la lotta e il contrasto al dissesto idrogeologico in prevenzione alla stagione invernale: con questi obiettivi la Bonifica Parmense ha eseguito due interventi nel Comune di Varsi che hanno interessato le strade di bonifica Lubbia e Tosca-Ca’ del Pino.

Nello specifico, i lavori sulla Lubbia hanno visto le maestranze del Consorzio impegnate a rendere più efficace l’allontanamento delle acque piovane dal piano viabile: si è proceduto alla pulizia delle cunette a margine della carreggiata e al rifacimento delle banchine laterali. La strada Tosca-Ca’del Pino presentava pericolose sconnessioni del manto stradale dovute a fenomeni geomorfologici di dissesto: le maestranze sono intervenute su un tratto lungo 1400 metri – dalla località Case Balù fino alla località Peretti, passando per la località Campo Gallo – operando il ripristino del piano viabile e completando l’intervento con azioni di decespugliatura di scarpate e banchine e la pulizia delle cunette stradali.

“La stagione invernale si avvicina e diventa capillare e strategico operare in prevenzione – sottolinea il presidente dell’ente Luigi Spinazzi – soprattutto sulle criticità di arterie viarie e vie di collegamento che, prese in tempo, ci eviteranno in futuro di intervenire in emergenza con maggiori rischi e difficoltà”.