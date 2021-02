Tessera sanitaria: cosa fare in caso di furto, smarrimento o deterioramento

La tessera Sanitaria è il documento che attesta l'iscrizione al servizio Sanitario Nazionale. Sono previsti due tipi di Tessera Sanitaria:

- Tessera Sanitaria in formato cartaceo.

E' rilasciata dall'Azienda USL e riporta, oltre ai dati anagrafici del titolare, i dati del medico di base o del pediatra, eventuali esenzioni al pagamento del ticket, ecc.



- Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM).

E' il tesserino plastificato che ha la duplice funzione di rappresentare il mezzo per accedere alle prestazioni e ai contatti con il Servizio Sanitario Nazionale in Italia e all'estero e di essere lo strumento per rilevare dati per il Ministero dell'Economia e Finanza per monitorare e controllare la spesa.



RIVOLTO A:

Tutti i cittadini aventi diritto alle prestazione del Servizio Sanitario Nazionale e muniti di codice fiscale.



DOVE ANDARE:

La Tessera Sanitaria in formato cartaceo con l'indicazione del medico di base o del pediatra deve essere richiesta presso gli Sportelli dell'AUSL di Parma in

- via Pintor n.1, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.45; aperto anche il sabato dalle 7.30 alle 11.30 e il giovedì con orario continuato dalle 7.30 alle 17.00

- Via Verona n.36/a, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.45

- Via Leonardo da Vinci n.32, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.45

Per informazioni: Tel. 800033033

E-mail: dp.parma@agenziaentrate.it . L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45; lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

La Tessera può anche essere richiesta on line collegandosi al sito dell' Agenzia delle Entrate

INFORMAZIONI UTILI:

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero verde 800.030.070

In caso di smarrimento, mancato ricevimento o deterioramento è possibile richiedere il duplicato all' Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa fare quando scade

Quando scade non occorre fare nulla. Alla scadenza l'Agenzia spedisce automaticamente una nuova tessera sanitaria all'indirizzo di residenza presente in anagrafe tributaria. Se la tua tessera è scaduta e hai bisogno di assistenza niente paura le prestazioni sanitarie sono comunque garantite presentando la ricetta rossa o la ricetta elettronica.

Cosa fare se è scaduta e dovete recarvi all’estero

Rivolgiti alla ASL e richiedi il certificato sostitutivo della tessera europea assicurazione malattia.

La tessera sanitaria contiene errori. Cosa fare?

Bisogna richiedere di correggerli presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia presentando un documento di identità valido.

Cosa fare in caso di mancato ricevimento, furto, smarrimento o deterioramento del documento

La tessera sanitaria italiana, necessaria per l’assistenza sanitaria nei paesi comunitari, viene emessa a cura dell’Agenzia delle Entrate e da questa inviata al domicilio degli iscritti al SSN. In caso di mancato ricevimento, di smarrimento o di deterioramento del documento è possibile rivolgersi sia agli Sportelli CUP del Distretto di residenza sia all’Agenzia delle Entrate.

Al CUP è possibile ricevere informazioni sullo stato della tessera non ricevuta, di richiederne la prima emissione, di chiederne un duplicato, di rilasciare, in attesa dell’invio della tessera da parte dell’Agenzia delle Entrate, un certificato sostitutivo provvisorio in caso di necessità.

Per chi ha smarrito la tessera sanitaria o non l'avesse ricevuta a seguito della scadenza (cittadini già iscritti al SSN), può scrivere una mail al proprio distretto di residenza allegando la copia di un documento di identità in corso di validità e una autocertificazione (scarica e compila il modulo) in cui si dichiara di aver smarrito la tessera sanitaria o di non averla ricevuta. In caso di furto l'autocertificazione può essere sostituita dalla copia della denuncia di furto. Qui tutte le info

L’Agenzia delle Entrate può dare informazioni sullo stato della tessera attraverso il numero verde 800 030 070. E’ possibile anche verificare on line lo stato di emissione della propria tessera e richiederne il duplicato, inserendo il proprio codice fiscale nella specifica pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Grazie a codici identificativi personalizzati, la tessera sanitaria può essere utilizzata come chiave d’accesso, riservata e tutelata, a servizi sanitari on-line regionali e nazionali, quali il fascicolo sanitario elettronico o la prenotazione di visite ed esami specialistici tramite internet e a servizi offerti da altri Enti pubblici come INPS, INAIL e Agenzia delle entrate.

Per attivare questa ulteriore funzione è necessario presentarsi agli Sportelli Unici dell’Ausl con la TS-CRS, un documento di identità e un proprio indirizzo di posta elettronica. L’operatore consegnerà direttamente all’interessato la prima parte dei codici individuali di identificazione; la seconda parte dei codici sarà spedita via e-mail.