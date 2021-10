Halloween 2021 nei Castelli del Ducato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dolcetto o scherzetto nei Castelli del Ducato? Quando pensiamo ad Halloween immaginiamo streghe, fantasmi, mostri, zucche incantate, ombre e misteri: dove trovarli se non in un vero Castello in Italia? Cosa c’è di meglio che trascorrere la notte di Halloween in un castello sul quale circolano oscure leggende? Ecco le proposte in carnet il 29 e 30 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre 2021 con anteprima il 23 ottobre. Vuoi dormire in un Castello per il ponte di Ognissanti? Vuoi vivere esperienze magiche? Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Varano De' Melegari (PR) PICCOLI BRIVIDI Halloween per i bambini nel misterioso Castello di Varano! sabato 23 ottobre Inizio turni alle ore 11:00 , 11:20 , 11:40, 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00, 16:20, 16:40 , 17:00 Un oscuro mistero grava sul secolare Castello di Varano: urla agghiaccianti e strani accadimenti sono gli ineluttabili segnali che qualcuno - o qualcosa - di sinistro è all'opera nel maniero... Avrete il coraggio di introdurvi nella tenebrosa fortezza per svelare l'arcano segreto che essa nasconde?!... Un divertente evento di Halloween per bambini coraggiosi, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi attende Sabato 23 Ottobre al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari. Durata: circa un'ora. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione a persona: Bambini: - Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 21 Ottobre) : 10 euro - Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello) : 15 euro Adulti accompagnatori: 6 euro Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato Parcheggi vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello Regole Sicurezza Coronavirus: la partecipazione è riservata ai detentori di certificazione verde “Green Pass” (sono esonerati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai 12 anni). I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita. Informazioni: info@castellidelducato.it ​ Castello di Contignaco (PR) HALLOWEEN CASTLES DAYS - VISITE SPECIALI Sabato 23 e domenica 24 ottobre Orari di inizio visite: ore 11, 15.30 e 17.30 Per il mese di ottobre 2021 il Castello di Contignaco torna a proporre vari giorni di apertura con visite guidate accompagnate dai proprietari. Circondato da una suggestiva cornice paesaggistica, il Castello si erge austero sul verde delle colline che abbracciano Salsomaggiore Terme lungo la strada che porta verso l’Appennino. Costruito dai Pallavicino attorno al sec. XI, nel 1315 venne conquistato dagli Aldighieri di Parma. Secondo alcune leggende anche il sommo poeta Dante Alighieri avrebbe soggiornato qui durante gli anni del suo esilio da Firenze. Tra natura e cultura, gli ospiti saranno accompagnati dai proprietari in una visita guidata che li condurrà a scoprire la storia del Castello e i segreti delle sue sale interne. La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Per chi lo desidera, degustazione con assaggi di tre dei vini di Contignaco: Bianco del Conte, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni. Prenotazione obbligatoria. Costi: visita adulti € 9, bambini € 5; visita con degustazione € 20. Le aperture si svolgeranno nel rispetto degli attuali protocolli nazionali e regionali mirati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19. info@castellidelducato.it HALLOWEEN 2021 Castello di Contignaco (PR) VOLA IL MEDIOEVO – ASPETTANDO HALLOWEEN Dimostrazioni notturne di falconeria con gufi e barbagianni. Con speciale visita guidata serale del Castello e degustazione dei vini di Contignaco. Venerdì 29 ottobre, ore 18 e 21 A seguire: speciale visita guidata serale del Castello e degustazione dei vini di Contignaco Nell’attesa della Notte delle Streghe, venerdì 29 ottobre la corte del Castello di Contignaco accoglierà gli splendidi esemplari di gufi e barbagianni della Società agricola “Il falco pellegrino”, che organizzerà affascinanti dimostrazioni di falconeria coinvolgendo vari rapaci dalle abitudini prevalentemente serali. Gufi e barbagianni appartengono infatti alla famiglia degli strigiformi, un ordine di uccelli capaci di muoversi con grande agilità dopo il calare del sole. Tutto ciò assicurerà il divertimento di grandi e piccini, accostando la Natura alla Storia in un clima sereno e conviviale. Il fascino ancestrale della sapiente falconeria di Federico II di Svevia tornerà a rivivere presso la corte millenaria del Castello di Contignaco. La serata si articolerà come segue: 1) accoglienza degli ospiti presso il Castello; 2) presentazione dei rapaci; 3) dimostrazioni di falconeria; 4) per chi lo desidera, visita guidata serale del Castello e degustazione dei vini di Contignaco. Per approfondire Fin dalla più remota antichità e per l’intero arco dell’epoca medievale-rinascimentale la falconeria ha costituito un importantissimo elemento della cultura italiana ed europea. L’imperatore Federico II di Svevia (1194-1250) ne ha fissato le basi teoriche nel celebre trattato De arte venandi cum avibus (“Sull’arte di cacciare con gli uccelli”). Il grande valore culturale di questa pratica ancestrale, che implica un profondo rispetto per la natura e alti principi etici, contrastando ogni forma di bracconaggio o di illegalità, è stato di recente riconosciuto dall’Unesco, che ha decretato la falconeria italiana “patrimonio culturale immateriale dell’umanità” (1 dicembre 2016). 1) La serata si aprirà con l’accoglienza degli ospiti presso la corte del Castello di Contignaco. Per l’occasione, verrà illustrata la storia millenaria del maniero, prestando particolare attenzione al Duecento, il secolo che ha visto nascere la falconeria di Federico II. 2) Seguirà una breve parte didattica, dedicata alla presentazione dei vari rapaci, con illustrazione delle loro caratteristiche, della loro vita in natura e del loro utilizzo nella storia della falconeria. Verranno spiegate nel dettaglio le varie tecniche di addestramento utilizzate fin dai tempi di Federico II. 3) La dimostrazione si articolerà poi in più passaggi, tra cui voli al pugno con battesimo del guanto (il rapace si posa sul guanto indossato per la prima volta da una persona del pubblico) e vari giochi con gli spettatori per dimostrare l’agilità e l’intelligenza degli animali. Chi vorrà potrà anche posare in foto tenendo un gufo o un barbagianni sul proprio pugno. Le tecniche mostrate nel corso della dimostrazione sono quelle oggi utilizzate da vari centri di recupero rapaci, che ricorrono a queste soluzioni per rimettere in piena forma un uccello ferito o in difficoltà prima di reintrodurlo nel suo habitat, in modo da assicurargli la possibilità di cacciare e dunque di sostentarsi in piena autonomia e libertà. Inoltre… Per chi lo desidera, al termine della dimostrazione sarà anche possibile effettuare una speciale visita guidata serale sia degli esterni sia degli interni del Castello, della durata di circa 50 minuti. Si potrà anche concludere la visita con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello, durante la quale i proprietari esporranno la storia secolare dell’Azienda di famiglia e presenteranno nel dettaglio le caratteristiche dei diversi vini di Contignaco, tutti prodotti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale. Gli ospiti potranno degustare tre calici scegliendo tra i diversi vini del Castello. Prenotazione obbligatoria. Dimostrazioni di falconeria distribuite su due turni, un primo con inizio alle ore 18 e un secondo con inizio alle ore 21. Dopo ogni turno: visita guidata e degustazione dei vini del Castello. Costi: – falconeria adulti € 12; bambini fino a 14 anni € 6; – visita adulti € 9, bambini € 5; visita con degustazione € 20. La manifestazione si svolgerà nel rispetto degli attuali protocolli nazionali e regionali mirati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) Sabato 30 e domenica 31 Ottobre 2021 HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00 Un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il Castello…con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto Nel borgo incantato, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello: cavalieri tenebrosi, pallide dame tormentate, tra armature, nere mantelle e ricchi broccati. I fantasmi si svegliano, e prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte. Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere… Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio… Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti e agriturismi vicini i menu del territorio anche a prezzo fisso. Nel borgo il ristorante Osteria del Castello propone raffinati menu del territorio e non solo. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile. Visita nel rispetto delle normative ministeriali con gruppi contingentati. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: Adulti: 18 euro Bambini da …5..anni a 16 anni: 10 euro Gratuito: bambini fino a 4 anni inclusi Parcheggi Vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Gropparello (PC) HALLOWEEN - CENA CON DELITTO AL CASTELLO DI GROPPARELLO Venerdì 29 ottobre, ore 20. Una serata speciale in un magico castello italiano. Il costo di 80 Euro comprende: - Visita animata al Castello - Aperitivo che funge anche da punto di ritrovo. - Cena nella Taverna acqua, vino e caffè inclusi. - Animazione della serata a tema. (Non è incluso il costume medievale). Punto di ritrovo: Biglietteria Castello di Gropparello, dove potrete accreditarvi consegnando il VOUCHER DELL’ACQUISTO Parcheggio del Castello: prima dell’ingresso a destra, oppure Parcheggio Comunale in paese a Gropparello in Via IV Novembre La prenotazione è obbligatoria. info@castellidelducato.it Castello di Gropparello (PC) HALLOWEEEN SERATA GOTICA AL CASTELLO DI GROPPARELLO Sabato 30 ottobre Serata Gotica: Visita notturna animata al Castello con Aperitivo e Cena alla Taverna Cena a lume di candela con ambientazione a tema al nostro ristorante Taverna Medievale, con Menù alla carta. Punto di ritrovo: Biglietteria Castello di Gropparello, dove potrete accreditarvi consegnando il VOUCHER DELL’ACQUISTO Parcheggio del Castello: prima dell’ingresso a destra, oppure Parcheggio Comunale in paese a Gropparello in Via IV Novembre. E’ gradita la partecipazione in costume/ trucco, a vostro piacimento!! La prenotazione è obbligatoria. info@castellidelducato.it E’ gradita la partecipazione in costume/ trucco, a vostro piacimento!! Avvisiamo che si potrà entrare solo ed esclusivamente muniti di Green Pass valido e non scaduto. Potete presentarlo cartaceo oppure da telefono. Oltre a visionarlo verrà verificato tramite App ufficiale. Sono esentati i bambini fino a 11 anni. Da 12 compiuti in su, anche i ragazzi devono essere muniti di Green Pass. Ricordo che non dovete presentarvi se avete temperatura superiore a 37,5 gradi e se avete incontrato nei 14 giorni precedenti persone malate di Covid. E' necessario mantenere da estranei almeno 1 metro di distanziamento e avere tutti la mascherina davanti a bocca e naso sempre sia nei luoghi chiusi sia all’aperto durante le attività se vi trovate in un gruppo DOVE NON E’ POSSIBILE MANTENERE I DISTANZIAMENTI. La mascherina può essere abbassata all’aperto dove si possono mantenere i distanziamenti. Questo in ottemperanza ai decreti emanati dal Governo Italiano, che danno a ciascuno di noi la responsabilità di osservare le regole per contribuire a fermare il contagio. Se avete fatto la seconda vaccinazione dovete scaricare il nuovo Green pass. Castello di Tabiano (PR) HALLOWEEN AL CASTELLO DI TABIANO Attività per adulti e bambini! Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre vi aspettiamo per le visite guidate al Castello delle ore 11.00 e 15.00 Domenica 31 ottobre, alle 16.30, vi aspettiamo anche per un appuntamento speciale dedicato ad adulti e bambini! BAMBINI (7-14 anni) - Laboratorio creativo sulla decorazione della zucca di Halloween con Francesca di Arte in bottega. ADULTI - Gli ospiti in visita e i genitori dei bambini verranno condotti in una visita guidata speciale del Castello, tra saloni affrescati, suggestive cantine e terrazze panoramiche mozzafiato. Durante la passeggiata, ci soffermeremo a raccontarvi le vicende più violente e misteriose dei personaggi che hanno abitato il castello nel Medioevo. Al termine del laboratorio creativo e della visita guidata, una merenda per tutti, con dolcetti, vin brûlé e i prodotti del territorio! Durata complessiva dell’evento circa 1 ora e 30 minuti. Per chi vuole proseguire la magica notte, può fermarsi a cena o per un aperitivo al ristorante “il Caseificio” nell’Antico Borgo alle pendici del Castello di Tabiano, oggi trasformato in un Relais de Charme diffuso, dove è possibile soggiornare nelle eleganti camere ricavate nelle antiche stanze degli artigiani del Borgo, preservando il fascino e l’autenticità delle dimore medievali, con grande attenzione al rispetto della storia, alla sostenibilità ambientale e ai legami con il territorio. Prenotazione obbligatoria, obbligo di green pass e mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo Costo della manifestazione: Laboratorio creativo per bambini 7-14 anni ore 16.30 + merenda: 15€ (minimo 7 partecipanti) Visita guidata per adulti fra leggende e misteri ore 16.30 + merenda: 20€ Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini: 65€ Visite guidate ore 11.00 e 15.00: 9€ (adulti), 8€ (bambini 8-12 anni) info@castellidelducato.it Castello di Contignaco (PR) HALLOWEEN CASTLES DAYS - VISITE SPECIALI Sabato 30 e domenica 31 ottobre Orari di inizio visite: ore 11, 15.30 e 17.30 Per il mese di ottobre 2021 il Castello di Contignaco torna a proporre vari giorni di apertura con visite guidate accompagnate dai proprietari. Circondato da una suggestiva cornice paesaggistica, il Castello si erge austero sul verde delle colline che abbracciano Salsomaggiore Terme lungo la strada che porta verso l’Appennino. Costruito dai Pallavicino attorno al sec. XI, nel 1315 venne conquistato dagli Aldighieri di Parma. Secondo alcune leggende anche il sommo poeta Dante Alighieri avrebbe soggiornato qui durante gli anni del suo esilio da Firenze. Tra natura e cultura, gli ospiti saranno accompagnati dai proprietari in una visita guidata che li condurrà a scoprire la storia del Castello e i segreti delle sue sale interne. La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Per chi lo desidera, degustazione con assaggi di tre dei vini di Contignaco: Bianco del Conte, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni. Il weekend del 30-31 ottobre corrisponderà invece con i festeggiamenti di Halloween e con gli “Halloween Castles Days” promossi dai Castelli del Ducato, per i quali il Castello di Contignaco proporrà anche altri eventi e speciali visite serali. Prenotazione obbligatoria. Costi: visita adulti € 9, bambini € 5; visita con degustazione € 20. Le aperture si svolgeranno nel rispetto degli attuali protocolli nazionali e regionali mirati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19. info@castellidelducato.it Rocca dei Rossi di San Secondo (PR) HALLOWEEN 2021 - VISITA NOTTURNA ALLA ROCCA DEI ROSSI DI SAN SECONDO Sabato 30 Ottobre Visita unica ore 21:30 Esclusivamente si apriranno le porte alle visite guidate in notturna. Una guida in costumi dell'epoca vi guiderà fra le buie sale dei maniero alla luce delle torce, facevi fare un salto nel passato. Ricordiamo che la partecipazione è soggetta a Green Pass, mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: Adulti: 10 euro Bambini da 5 anni a 14 anni: 5 euro Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Roccabianca (PR) HALLOWEEN 2021 - VISITA NOTTURNA AL CASTELLO DI ROCCABIANCA (PR) Domenica 31 Ottobre Una visita ogni ora dalle 19 alle 22 (ultima visita) Esclusivamente si apriranno le porte alle visite guidate in notturna. Una guida in costumi dell'epoca vi guiderà fra le buie sale dei maniero alla luce delle torce, facevi fare un salto nel passato. Ricordiamo che la partecipazione è soggetta a Green Pass, mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: Adulti: 10 euro Bambini da 5 anni a 14 anni: 5 euro Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) HALLOWEEN 2021 – VISITE GUIDATE IN CASTELLO TRA STORIE DI FANTASMI Domenica 31 ottobre Una guida in costume a tema, durante le classiche visite guidate diurne alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, accompagna i visitatori raccontando anche qualche storia e aneddoto legato al maniero e al mistero della piccola Maria Sanvitale, la cui presenza – secondo la leggenda – aleggia dalla Sala delle Armi alla Sala del Biliardo, dalla Camera Nuziale alla Galleria degli Antenati, nella penombra soffusa del maniero. Prenotazione obbligatoria. La visita accompagnata rispetta il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” in vigore in Italia. Prenotazione obbligatoria per tutti i turni di visita su Vivaticket. Informazioni: info@castellidelducato.it ​ Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) SOLD OUT - EVENTO TUTTO ESAURITO HALLOWEEN 2021 PER BAMBINI: TOUR DEL MISTERO CON PICCOLI BRIVIDI Domenica 31 ottobre Partenze visite ore 17.30, 18.30 e 19.30 Che siate vampiri, streghe, super eroi o acchiappafantasmi, zucchette colorate o fantasmini siete le benvenute e i benvenuti con i vostri costumi e maschere a tema perchè, insieme, si va alla ricerca dell'Elisir del Coraggio! L'orologio scandisce il tempo in cui sosterete all'interno del maniero. Ma alla fine del percorso sarà dolcetto o scherzetto? Nel vostro viaggio fate attenzione ai camini: non li frequentano solo Babbo Natale, la Befana, Cenerentola, ma anche i fantasmi! Verità o leggenda? Il coraggio è la parola d'ordine in un tempo dove i bambini sanno benissimo che non si puo dare la mano, bisogna stare distanti, è importante indossare la mascherina e loro sono bravissimi a rispettare le regole: e tutto questo ad Halloween può trasformarsi in un gioco per andare dal buio alla luce! Si possono portare maschere scacciapaura, nella lontananza si tempra il cuore, nel percorso in un antichissimo castello – qui e là – possono esserci simboli, oggetti da indovinare che permettono di ottenere l'Elisir del Coraggio! Domenica 31 ottobre 2021 ore 17.30, 18.30 e 19.30 sono in programma alla Rocca Sanvitale di Fontanellato tre tour in forma di visita animata dove i bambini verranno accompagnati da due creature magiche di sala in sala, forse proprio Jack O'Lantern in persona? Dalla Sala delle Armi alla Sala del Biliardo – dove chissà se il fantasma gioca ogni tanto – dalla Camera Nuziale alla Galleria degli Antenati, nella penombra soffusa del maniero, la magia ha inizio. Le visite con animazione costano: 15 Euro a persona. Riservato ai bambini dai 3 anni in su e ad 1 adulto accompagnatore per bambino. L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria. La visita accompagnata per piccoli numeri rispetta il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” in vigore in Italia. Informazioni: info@castellidelducato.it ​ Castello di Rivalta (PC) HALLOWEEN NIGHT “LA SETTA DELLE OMBRE” Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra: avrete il coraggio di varcarne la soglia? Una storia ricca di suspense, in cui sarete voi stessi i protagonisti, vi attende domenica 31 Ottobre 2021 Domenica 31 ottobre Ingresso al Castello ogni venti minuti dalle 19.30 alle 24.00, tour della durata di 1 ora. Chi si cela realmente dietro alle inquietanti maschere degli Adepti delle Ombre, il misterioso gruppo di occultisti che si mormora celebri oscuri rituali nei meandri del secolare Castello di Rivalta? A chi - o a cosa - si riferisce il nome “Sargatanas” e qual'è il suo collegamento con un'antica reliquia? Per scoprirlo dovrete insinuarvi nel Maniero avvolto dalle tenebre della notte, ma state attenti: a volte, il confine tra realtà e follia può essere più sottile di quanto si possa immaginare... Tariffe (cena esclusa) con Costo della manifestazione (solo dell’animazione, cena esclusa): Adulti 25,00 euro (con pagamento dell’intero importo tramite bonifico entro e non oltre il 15.10.21) Ridotto 15,00 euro (ragazzi fino ai 12 anni). Adatto ai bambini sopra i 12 anni Per bambini dai 3 ai 10 anni si consiglia l’evento diurno del 1° Novembre 2021 “Il Tormento del Fantasma” Validità di visita al Castello entro il 28 febbraio 2022. In ottemperanza alla normativa anti COVID 19 i tour si svolgeranno con gruppi contingentati composti da circa 25 persone. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto. Parcheggi più vicini: gratuiti a 200 metri. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it CENA: Possibilità di prenotare la CENA Informazioni: info@castellidelducato.it PERNOTTAMENTO presso Hotel Torre di San Martino nel borgo del Castello di Rivalta. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Compiano (PR) HALLOWEEN 2021 AL CASTELLO DI COMPIANO Domenica 31 ottobre, ore 21 L’Halloween al Castello di Compiano vuole rendere omaggio, come da tradizione, alla "Notte di tutti gli spiriti sacri", cioè la vigilia di Ognissanti. Banditi quindi vampiri, streghe e clima di terrore e paura, che faranno spazio a suggestioni realistiche che parlano della vera storia del castello, di coloro che vi abitarono o sostarono e di alcuni ambienti e oggetti enigmatici e misteriosi, ancora oggi presenti. I visitatori, raccolti in gruppi contingentati, si immergeranno in un’atmosfera autunnale tra la penombra e la fioca luce di candele, in cui addentrarsi sin dal portone di ingresso. Attraverso un percorso in parte guidato, in parte autocondotto dagli stessi partecipanti, che saranno coinvolti in prima persona, si scopriranno spazi esterni e interni del millenario maniero: dalla guardiola, al rivellino, dalle antiche prigioni alla sala del forno, oltre ad alcune sale presentate sotto una nuova luce, come ad esempio la sala degli specchi. I visitatori si imbatteranno in indizi da decriptare, prove pratiche e di osservazione da compiere, tableaux vivants che rievocheranno le anime degli storici personaggi che varcarono la soglia del castello, nel corso dei secoli: principi, monache, soldati, prigionieri, partigiani fino ad arrivare all’ultima residente. Tra versi in rima, letture, racconti, leggende e credenze popolari al termine della visita, della durata di un'ora, vi attenderà un momento conviviale all’interno della Panigacceria per degustare un dolce e brindare al refrain di “dolcetto o scherzetto”. NOTE I partecipanti sono invitati a vestire di nero, viola e arancione, colori tradizionali di questa festa e ad indossare scarpe comode. La serata è adatta anche a bambini e ragazzi. Per la partecipazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo della mascherina, il green pass o un valevole tampone. Tariffa: 20 euro per persona. Qualora venga abbinato anche il pernottamento in hotel nel Castello di Compiano. è prevista un pacchetto promozionale. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Bardi (PR) WALKING DEAD 3 - THE PERFECT SOLDIER Streghe, stregoni, zombie e anime sperdute, è ora il loro momento. La calura rovente infernale si sparge sulla terra. Sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre Avrai l’occasione di assaporare il brivido di Halloween calandoti nel vero horror cult con “Walking dead 3 – The perfect soldier”. Dalle ore 20.00 alle ore 00.30 con turni di 30 minuti. Per tutti gli eventi sono obbligatori la prenotazione e il green pass. Informazioni: info@castellidelducato.it Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC) ATTENTI AL LUPO – SWEET HALLOWEEN 2021 Visita guidata alla Rocca Viscontea con animazione Sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre Perché il lupo è sempre cattivo? Perché ha sempre una gran fame che lo spinge a mangiare porcellini e bambine incappucciate? E comunque, quale delle due pietanze gradisce di più? Potrete fare queste e tutte le altre domande che vi passano per la testa al Lupo del Castello, il guardiano della Rocca Viscontea, che vi spiegherà anche le sue tattiche infallibili per tenere lontani i nemici. La salita alla Rocca mette un po’ fame, quindi per tenere buono il lupo e voi bambini, vi consegneremo un sacchetto con la merenda. Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato - IAT Piazza Municipio. Durata: 1 ora circa. Evento adatto per bimbi dai 3 ai 6 anni. Gradito abbigliamento a tema Halloween Costi: € 10, 00 per i bimbi, € 5,00 per gli adulti accompagnatori (minimo uno per ogni nucleo familiare) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 di venerdì 29 ottobre. Gli adulti accompagnatori dovranno essere muniti di green pass e indossare la mascherina. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. In caso di maltempo, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati. Informazioni: info@castellidelducato.it Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC) IL LATO OSCURO DELLA ROCCA Visita notturna al borgo e alla Rocca Viscontea Domenica 31 ottobre, ore 21.30 - 23.00 Una visita guidata notturna vi farà scoprire episodi misteriosi e antiche leggende del borgo, tra demoni dispettosi, amanti fantasma, strani fenomeni elettromagnetici e testimonianze di eventi sanguinosi nel lungo passato militare della Rocca Viscontea. Avvolti dall’oscurità, tenebrosi personaggi vi narreranno i più inquietanti segreti del borgo. Per aiutarvi ad affrontare la serata, al momento della consegna dei biglietti in Enoteca Comunale vi verrà dato un assaggio di elisir di buon auspicio. Punto di incontro: Enoteca Comunale di Castell'Arquato (Piazza Municipio). Durata: 1 ora circa. Indicato anche per i ragazzi, da 12 anni in su. Non verranno accettate prenotazioni per bambini di età inferiore. Gradito abbigliamento a tema Halloween Costi: € 15,00 a persona Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di sabato 30 ottobre. I partecipanti dovranno indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass. Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo. Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Gropparello (PC) HALLOWEEN AL CASTELLO DI GROPPARELLO - LA NOTTE DELLE STREGHE Percorso horror fantasy per la notte di Halloween Domenica 31 ottobre 2021 Dalle 18:00 alle 21:00 (con orario di inizio personalizzato comunicato dalla biglietteria in fase di prenotazione) Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini, nella notte più lunga e difficile dell’anno? A queste domande che fa la vostra mente, dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di Gropparello nella notte delle Streghe...a partire dalle ore 19:30 - Cena in Maschera alla Taverna Medievale. La sala sarà tematizzata secondo i canoni dell’halloween gotico. Gli Ospiti arriveranno in maschera con i loro costumi. Percorso Horror nel bosco e castello € 24,00 Cena alla Taverna con Menu a la carte. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it ​ Castello di Varano De' Melegari (PR) LA CORTE DEGLI INGANNI: DELITTO IN CASTELLO Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nell'antico castello medievale di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda... domenica 31 ottobre Inizio turni alle ore: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00 Anno Domini 1230 Il Castello di Varano, rischiarato dai raggi della Luna, si erge imponente e minaccioso come un immobile gigante di pietra; quello che avrebbe dovuto essere un festoso ricevimento, per celebrare il decimo anniversario di nozze fra il Barone e la sua bella consorte, si è tramutato in una serrata caccia all'assassino: chi è che ha brutalmente ucciso il nobile proprietario del maniero? E perché proprio questa notte? Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Domenica 31 Ottobre al Castello di Varano! Durata dell'evento: Circa un'ora La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione a persona: - Con prevendita (pagamento con bonifico entro il 27 Ottobre) : 20 euro - Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria) : 25 euro Nota: la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato Parcheggi vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello Regole Sicurezza Coronavirus: La partecipazione è riservata ai detentori di certificazione verde “Green Pass”. I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata dell'evento. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it ​ PRIMO NOVEMBRE Castello di Rivalta (PC) BABY HALLOWEEN AL CASTELLO DI RIVALTA Un'intera giornata in un castello e in un borgo da fiaba Lunedì 1 novembre “Il Tormento del Fantasma” - Adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni Il Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i Padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello in vena di dispetti e scherzetti. Ma partiamo dal principio… nel 1700, il povero cuoco Giuseppe si innamorò della moglie del maggiordomo e, per una forte gelosia, il maggiordomo pose fine alla vita del povero chef. E da lì che Giuseppe divenne il fantasma del Castello. Qualche anno dopo si verificarono strani casi paranormali all'interno del Castello di Rivalta ma mai come il 1° Novembre 2021! Potrebbe quindi essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero chef abbia qualcosa di importante da dirci ma… riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del maniero, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino? La forza, l’unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti sono le armi che faranno scoprire “Il Tormento Del fantasma”. Il Buio Nel Castello? Speriamo Che Vi Piaccia! Ma fate attenzione, il pericolo s’affaccia! Solo i bimbi più coraggiosi potranno varcare portoni polverosi…Fuori la torcia dalla tasca! È il momento … del Tormento… del fantasma Durante le attività i bambini devono essere accompagnati da un adulto. PROGRAMMA: Visita storica guidata al mattino alle ore 10.30 oppure alle ore 11.30 e a seguire animazione "Il Tormento del Fantasma" alle ore 14.00, 15.00 e 16.00 Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it PRANZO LIBERO Possibilità di pranzare con menù fisso (prenotazione obbligatoria) Informazioni: info@castellidelducato.it RIENTRO IN CASTELLO CON TOUR CON ANIMAZIONE DELLA DURATA DI UN’ ORA CIRCA Orario di svolgimento (se mostra orari di apertura): - Mattino: visita guidata al castello con partenza alle ore 10:30 o alle ore 11:30 (della durata di 1h30) - Pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00, 15:00 o 16:00 (della durata di 1h). Informazioni: info@castellidelducato.it Tariffe (pranzo escluso): TARIFFE COMPRENSIVE DI VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI RIVALTA: INTERO Euro 20,00 euro a persona RIDOTTO 15,00 euro a persona (attività consigliata per bambini dai 3 anni in su', per bambini dai 12 anni in su si consiglia l'evento serale del 31 Ottobre "La Setta delle Ombre”) L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto Info utili si consiglia un abbigliamento pratico dato l'elevato numero di scale se si desidera, ci si può presentare all'evento anche mascherati e in costume l’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto la prenotazione è obbligatoria. In ottemperanza alla normativa anti COVID 19 le visite si svolgeranno con gruppi contingentati composti da circa 25 persone. Nel borgo di Rivalta è presente un hotel "Residenza Torre di San Martino” con interessanti pacchetti comprendenti pernottamento e cena, un bar "Caffe’ di Rivalta” (long drinks, caffetteria e piccola cucina), due ristoranti "Antica Locanda del Falco” e "La Rocchetta”, parcheggio gratuito (anche per camper). Informazioni: info@castellidelducato.it Castello di Bardi (PR) STREGHE E STREGONI - AVVENTURA IN COSTUME PER BAMBINI Streghe, stregoni, zombie e anime sperdute, è ora il loro momento. Lunedì 1 novembre Halloween continua lunedì 1 novembre con “Streghe e stregoni”, avventura in costume per bambini. Intera giornata dalle ore 10.00 alle ore 17.30: giochi ed intrattenimento a tema per grandi e piccini. Per tutti gli eventi sono obbligatori la prenotazione e il green pass. Informazioni: info@castellidelducato.it Rocca dei Terzi e Borgo di Sissa (PR) HALLOWEEN 2021 - VISITA NOTTURNA ALLA ROCCA E AL BORGO DI SISSA Lunedì 1 Novembre Rocca e Borgo di Sissa una visita ogni ora dalle 19 alle 21 (ultima visita) Esclusivamente si apriranno le porte alle visite guidate in notturna. Una guida in costumi dell'epoca vi guiderà fra le buie sale dei maniero alla luce delle torce, facevi fare un salto nel passato. Ricordiamo che la partecipazione è soggetta a Green Pass, mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: Adulti: 10 euro Bambini da 5 anni a 14 anni: 5 euro Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it Reggia di Colorno (PR) C’ERA UNA VOLTA… Una strega buona vi prenderà per mano e vi guiderà attraverso i risvolti insoliti... Lunedì 1 novembre Una strega buona vi prenderà per mano e vi guiderà attraverso i risvolti insoliti, avventurosi e talvolta spaventosi che si nascondono nelle sale della Reggia: fatti di cronaca, vita dei duchi e delle duchesse, bizzarri costumi delle epoche in cui sono vissuti… Evento per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni con dolce sorpresa finale Green pass, tampone delle 48 ore, mascherina. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: € 8 Castello di Tabiano (PR) HALLOWEEN AL CASTELLO DI TABIANO Attività per adulti e bambini! Lunedì 1 novembre Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre vi aspettiamo per le visite guidate al Castello delle ore 11.00 e 15.00 Domenica 31 ottobre, alle 16.30, vi aspettiamo anche per un appuntamento speciale dedicato ad adulti e bambini! BAMBINI (7-14 anni) - Laboratorio creativo sulla decorazione della zucca di Halloween con Francesca di Arte in bottega. ADULTI - Gli ospiti in visita e i genitori dei bambini verranno condotti in una visita guidata speciale del Castello, tra saloni affrescati, suggestive cantine e terrazze panoramiche mozzafiato. Durante la passeggiata, ci soffermeremo a raccontarvi le vicende più violente e misteriose dei personaggi che hanno abitato il castello nel Medioevo. Al termine del laboratorio creativo e della visita guidata, una merenda per tutti, con dolcetti, vin brûlé e i prodotti del territorio! Durata complessiva dell’evento circa 1 ora e 30 minuti. Per chi vuole proseguire la magica notte, può fermarsi a cena o per un aperitivo al ristorante “il Caseificio” nell’Antico Borgo alle pendici del Castello di Tabiano, oggi trasformato in un Relais de Charme diffuso, dove è possibile soggiornare nelle eleganti camere ricavate nelle antiche stanze degli artigiani del Borgo, preservando il fascino e l’autenticità delle dimore medievali, con grande attenzione al rispetto della storia, alla sostenibilità ambientale e ai legami con il territorio. (Tel. +39 0524 881168) Prenotazione obbligatoria, obbligo di green pass e mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo Costo della manifestazione: Laboratorio creativo per bambini 7-14 anni ore 16.30 + merenda: 15€ (minimo 7 partecipanti) Visita guidata per adulti fra leggende e misteri ore 16.30 + merenda: 20€ Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini: 65€ Visite guidate ore 11.00 e 15.00: 9€ (adulti), 8€ (bambini 8-12 anni) info@castellidelducato.it