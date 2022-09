Halloween Experience Castle 2022 nei castelli del ducato, i più stregati d'italia?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Avete il coraggio di oltrepassare i nostri magici portoni di notte, al tramonto, di sera? Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e Cremona pronti per stupirvi ancora tra fantasy, cosplay, horror. Dolcetto o scherzetto in Castello nella Fantastica Emilia. Fantasmi, castelli infestati, mostri, incantesimi e stregonerie, storie di magia, storie di paura e di coraggio, giochi, enigmi, inviti a cena misteriosi (con delitto?): sono già 20 le Halloween Experience Castle nei Castelli del Ducato – a cui chiedono di partecipare ogni anno giovani, coppie, famiglie e gruppi da tutta Italia – che offrono l'emozione o il brivido di vivere molti dei 38 Castelli del Ducato in cerca di presenze, leggende ed esperienze da pelle d'oca, con il giusto pizzico di divertimento, adrenalina, batticuore adatto a tutte le età, dove ogni evento ed iniziativa è tarata per il pubblico a cui si rivolge. Tutte e tutti, grandi e piccini, sono invitati a presentarsi alle experience castle in costume mascherato a tema Halloween. Il carnet delle proposte nel ponte di Ognissanti è l'occasione in più, per chi può e chi vuole, per trascorrere due, tre o quattro giornate nel circuito Castelli del Ducato, visitando fortezze e manieri, partecipando alle iniziative, dormendo nei suggestivi Alloggi tra Antiche Mura oppure sul territorio nelle varie strutture ricettive tra Emilia, Lunigiana e zona cremonese in Lombardia. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Castelli del Ducato è la rete turistica-culturale interregionale di 38 Castelli, 16 Alloggi tra Antiche Mura dove pernottare, 50 luoghi d'arte (ville, dimore storiche, musei, chiese ed abbazie, un labirinto, una academy, borghi storici, palazzi) a corollario dei manieri, una decina di ristoranti, locande e bistrot dove mangiare nelle roccaforti tra Emilia-Romagna, Lunigiana in Toscana e cremonese in Lombardia. Tutte le manifestazioni si svolgono anche in caso di mal tempo. Le prenotazioni per tutti gli eventi sono obbligatorie: info@castellidelducato.it Tutti gli eventi rispettano le vigenti norme in materia di sicurezza. Al Castello Pallavicino di Varano de' Melegari (PR), Acchiappa il fantasma, per i bambini sabato 22 ottobre e sabato 29 ottobre, turni dalle 11 alle 17, animazione a base di mostri, stregonerie e tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme. Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), Halloween nel Castello Millenario: a lume di candela nella notte magica, per adulti e bimbi, tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il maniero con l’apertura straordinaria della prigione quattrocentesca e del passaggio segreto. Sabato 29 e lunedì 31 ottobre, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Per chi desidera il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile. Al Castello di Compiano (PR), Il Club degli Alfieri – Cena con delitto in maschera, sabato 29 ottobre, ore 20.30 – 23, cena con delitto nel Salone del Principe che si snoda attivamente all’interno delle suggestive sale della Casa-Museo Raimondi Gambarotta. Diventa detective per una serata! Al Castello Mina Della Scala, di Casteldidone (Cremona) – tra le Dimore Storiche Cremonesi – è tempo di Notte al Castello, sabato 29 ottobre ore 21, a scoprire storia, leggende, atmosfere e misteri di un antico maniero secolare in una una speciale visita guidata in notturna con “Hidden Hunters Mystery Team”. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Halloween 2022 per bambini con la famiglia più stregata della storia! Indovinate qual è? Domenica 30 ottobre 2022 partenze visite ogni ora dalle 15 alle 18. Visita animata in castello accolti e accompagnati in alcune stanze da personaggi in stile cosplay. Al termine dell'iniziativa golose caramelle stregate per i bimbi. Al Castello di Gropparello (PC), Serata Gotica, visita notturna animata a tema gotico al castello di Gropparello, con aperitivo e cena alla Taverna Medievale domenica 30 ottobre, dalle 19:30. Ancora alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Halloween – Spiriti in Castello, domenica 30 ottobre - primo turno di accesso ore 19.30, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Experience con il mentalista Francesco Busani, esperto di spiritismo e storia della magia, con un tocco un più, l'arte dell'illusionismo, tra tavolini, carte, strane cassettine. Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di anni 16. A Torrechiara (PR), Halloween 2022 in castello per bimbi, domenica 30 ottobre ore 14:00 – 16:30, pomeriggio divertente e creativo con Alessia di HappyLab per bambini dai 5 ai 10 anni: al termine visita guidata al maniero. Al Castello di Compiano (PR), Viaggio gioco di Halloween tra anime, spiriti e presenze storiche e misteriose, domenica 30 ottobre dalle ore 21 alle ore 24 (turni ogni 30 minuti). La serata è adatta anche a bambini sopra i 7 anni e ragazzi. I visitatori si imbatteranno in indizi da decriptare, prove pratiche e di osservazione da compiere, tableaux vivants che rievocheranno le anime degli storici personaggi che varcarono la soglia del castello, nel corso dei secoli. Al termine della visita momento conviviale per degustare un dolce e brindare al refrain di “dolcetto o scherzetto”. A Palazzo Cattaneo Ala Imperiali di Cremona, Dimore Storiche Cremonesi, è tempo di Misteri a Palazzo, storia, storie, misteri e personaggi nella dimora dei marchesi Cattaneo, domenica 30 ottobre, ore 21. Un modo tutto particolare di scoprire una delle dimore ottocentesche più interessanti della città con una visita guidata a lume di candela con misteriosi personaggi che “accompagneranno” i visitatori durante la serata noir a Palazzo. Al Castello di Compiano (PR), La superstizione delle 17 stanze oscure: 17 stanze da attraversare in un percorso labirintico immerso nelle tenebre, tra anime di dame e dannati, tra atmosfere di paura e adrenalina, per la notte più oscura dell’anno, lunedì 31 ottobre, 21 - 24 (turni ogni 15 minuti). Evento non adatto ai minori di 16 anni. Alla Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali (PR), Halloween - La Bassa Fortificata: il borgo e la Rocca di Vittoria Terzi, visita guidata notturna al Borgo di Sissa con animazione in costume, domenica 30 ottobre dalle 19. Al Castello Pallavicino di Varano de' Melegari (PR), Sherlock Holmes & l'artiglio del diavolo, un coinvolgente evento investigativo, ambientato nel secolare maniero, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda, lunedì 31 ottobre con turni dalle 19:30 alle 24:00. Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine. Al Castello di Gropparello (PC), Halloween - La Notte delle Streghe, un percorso dall'atmosfera gotica dove la realtà supera la fantasia, lunedì 31 ottobre, dalle 18 con vari turni di ingresso. Attenzione a chi incontrate, stanotte nulla è come sembra! Il gruppo di visitatori dovrà muoversi in fila, tenendo ben salda la presa alla corda: ogni passo falso potrebbe essere fatale! L’intero Castello e parte del bosco sono avvolti da luci, musiche, suoni e nebbia, che ricreano un’ambientazione horror. Il percorso, adatto agli adulti, è comunque indicato per i bambini di tutte le età: le atmosfere lugubri sono stemperate da momenti comici. La cena che segue non sarà animata, ma resa più suggestiva dall’ambientazione in stile Halloween: zucche scavate, candele, qualche ragnatela e cameriere zombie in costume d’epoca. Al Castello di Rivalta (PC), Halloween Night al Castello di Rivalta, lunedì 31 ottobre dalle 19.30 alle 00.00. Ingresso al Castello ogni venti minuti dalle 19.30 alle 24.00, tour della durata di 1 ora. Nella tetra luce di candele, il Castello di Rivalta apre i suoi oscuri saloni e gallerie, prigioni e cantine. S’incontrano sulla via ombre fugaci che non incontrano pace, raccontano la loro spaventosa storia, gridano, cercano aiuto vogliono uscire, ma sono intrappolate. Riusciranno i visitatori a liberarle oppure anch’essi rimarranno all’interno del Castello per sempre? Speciale pacchetti con cene e pernottamento nel borgo di Rivalta. Al Castello di Montechiarugolo (PR), Halloween 2022 - Il collezionista di anime, lunedì 31 ottobre, 6 turni tra cui scegliere (ogni turno ha la durata di 50 minuti circa con un massimo di 20 persone cadauno) dalle 19 alle 24. Tra le tenebre si cela un mistero terrificante custodito da inquietanti personaggi avrete il coraggio di risolverlo nel tour animato al maniero? L’evento è principalmente rivolto agli adulti, nel caso di famiglie con bambini interessati si consiglia un’età non inferiore ai 14 anni. Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Halloween family show - che paura in quel castello! - prima edizione, lunedì 31 ottobre, ore 19.30. Lo spettacolo divertente di magia e illusionismo a tema horror è dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 anni. Le sale del maniero diventeranno teatro di effetti speciali firmati dal mentalista Francesco Busani, che porta in scena un mini show per i più piccoli e tutta la family. Al Castello di Roccabianca (PR), Halloween 2022 al Castello di Roccabianca, lunedì 31 ottobre dalle ore 19:00 alle 22:00 (ultima visita) visite in notturna con guide in costume medievale dalle ore 19:00 alle 22:00 (ultima visita). Una guida in costumi dell'epoca vi guiderà fra le buie sale del maniero alla luce di torce e fiaccole, facendovi fare un salto nel passato. Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), Halloween nel Castello Millenario: a lume di candela nella notte magica, un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il Castello con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto. Lunedì 31 ottobre, turni dalle ore 18 alle 23. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello: cavalieri tenebrosi, pallide dame tormentate, tra armature, nere mantelle e ricchi broccati. Il magico tour si concluderà nel grande giardino da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere. Nel borgo il ristorante propone raffinati menu del territorio e non solo. Al Castello di Rivalta (PC), Baby Halloween al Castello di Rivalta – Il Tormento del Fantasma, martedì 1 novembre dalle 10.30 alle 19.30, visita storica guidata al mattino alle ore 10.30 oppure alle ore 11.30 e a seguire animazione "Il Tormento del Fantasma" alle ore 14.00, 15.00 e 16.00. Possibilità di pranzare con menù fisso (prenotazione obbligatoria). Si consiglia un abbigliamento pratico dato l'elevato numero di scale Tutte le manifestazioni si svolgono anche in caso di mal tempo. 