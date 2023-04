"Humanity runs on coffee" in scena al Teatri Magliani di Corcagnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 22 aprile alle 21 presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano. All’interno della rassegna Cultural Networks, andrà in scena “Humanity runs on coffee”, un divertissement teatrale ispirato all’opera cinematografica “Coffee and Cigarettes” di Jim Jarmusch, per la regia di Simonetta Checchia. In scena gli attori Michele Panariello, Gabriele Novati, Caterina Lo Franco, Ylenia Poerio, Fabio Urgera, Costanza Santoro, Chiara Piovani, si cimenteranno in sei brevi vignette teatrali in bianco e nero in cui uno o due personaggi si incontrano davanti a una o più tazze di caffè, accompagnate da immancabili sigarette. Due uomini siedono assieme in un bar, bevendo un'enorme quantità di caffè, e parlando di nulla in un dialogo surreale, scambiandosi il posto a sedere, impressioni e opinioni sul caffè e sigarette, e infine addirittura i rispettivi appuntamenti. Due gemelle incontrano a Memphis un bizzarro cameriere che racconta la storia di Elvis Presley dicendo che egli aveva un fratello gemello, che lo interpretava al posto suo. Una bella donna in minigonna e calze nere siede sola in una caffetteria, fumando e sfogliando un catalogo di pistole, e tentando con scarsi risultati di liquidare il cameriere che continua a offrirle altro caffè facendo avanti e indietro dal bancone. Due cugine si incontrano nella sala caffè di un lussuoso hotel dopo molti anni di lontananza: una è un'elegante attrice di successo, l'altra una spiantata, fidanzata con un musicista rock di fama incerta. Le due donne discutono del loro rapporto, manifestando una palpabile insofferenza reciproca mascherata dalla cortesia dovuta alle circostanze. Jackie e Meg parlano di fisica e di elettroconduzione seduti al tavolo di un bar, e Jackie esalta la figura dello scienziato e inventore serbo Nikola Tesla, tanto da aver cercato di emularlo costruendo un trasformatore a serpentina per alte frequenze con elevatore di tensione, una bobina di Tesla. Entusiasta, lo mostra a Meg, ma qualcosa non funziona e il meccanismo si ferma fino a quando è la ragazza stessa a indicargli il problema. Jackie torna a casa per ripararlo. Due attori di media fama si danno appuntamento in un bar di Los Angeles, lo scopo dell'incontro è incerto, ma presto Alfred comunica a Steve di aver scoperto di avere un avo in comune, e che dunque sono cugini. Alfred cerca di convincere l'uomo a stabilire un rapporto di amicizia, o parentale, che porterebbe a entrambi vantaggi personali e lavorativi, ma soprattutto affettivi, ma Steve rifiuta l'avvicinamento. Se ne pentirà subito dopo, quando capirà che la sua scortesia gli ha fatto perdere una grande occasione professionale. Lo spettacolo è un esercizio di relazione in scena puro, in cui i personaggi parlano, a volte hanno un malinteso, a volte no, mostrandoci varie sfaccettature dell’umanità, che emergono anche in situazioni semplici come un dialogo al bar. Lo spettacolo è riservato ai soci dell’associazione culturale Il Gabbiano. È possibile associarsi direttamente in teatro la sera stessa. Il costo della tessera associativa è di 15 euro. È consigliata la prenotazione chiamando o scrivendo un messaggio WhatsApp al seguente numero: 388.9571070