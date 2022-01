i soci di montagna 2000 s.p.a. nominano alessandro berzolla come amministratore unico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nell’assemblea del 22 gennaio 2022 i soci di Montagna 2000 S.p.A. società ad integrale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico nelle valli del Taro e del Ceno nella provincia ovest di Parma hanno nominato Alessandro Berzolla Amministratore Unico della società. Alessandro Berzolla è attualmente Chief Financial Officer (Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo) della società Industria Italiana Autobus S.p.A. ed ha alle spalle una carriera in posizioni apicali di diverse realtà industriali multinazionali all’estero e in Italia. Alessandro Berzolla è stato, nel mandato precedente, Vice Sindaco del Comune di Bardi contribuendo, come amministratore pubblico, ad evidenziare le criticità della società collaborando al piano di risanamento e rilancio fin dalle prime fasi. L’esperienza maturata in ambito amministrativo e finanziario rappresenterà un contributo importante per la società che ha l’obiettivo dell'equilibrio economico finanziario della gestione per presentarsi alla scadenza di concessione con le carte in regola per un eventuale rinnovo della stessa. La sua esperienza potrà incrementare l’efficacia nel dialogo con gli Istituti di Credito partner della società ed identificare rinnovate strategie finanziarie anche per la gestione dei fondi pubblici legati al piano di resilienza nazionale. Il management dell’azienda è completato da Emilio Guidetti nel ruolo di Direttore Generale e Debora Callegari come Procuratore ad acta.