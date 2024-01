Il cantautore Guido de Luca presenta il nuovo singolo “come per gioco”: un viaggio autentico attraverso le sfide della vita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il cantautore Guido De Luca rivela il suo ultimo singolo, "come per gioco" prodotto da Roberto Aurelio e in uscita per l’etichetta Orangle Records: un brano che si addentra nell’animo umano senza filtri, affrontando i temi dell'amore come rimedio alle ferite del passato e della resilienza in una realtà sempre più complicata. "Come per gioco" è una poesia sonora che dipinge l'arduo cammino dell'andare avanti nonostante le avversità. Con versi che scivolano come onde sulle rive dell'anima, il brano trasporta l'ascoltatore attraverso le strade della vita, invitandolo a ballare con il destino sotto le stelle dell'incertezza, e a rialzarsi ogni giorno con la spensieratezza di chi gioca in un mondo sconosciuto. L'amore è l’unica fuga dalle nostre stesse imperfezioni e dai rimpianti del passato: con onestà disarmante, l’autore canta della redenzione e della possibilità di ritrovare la luce all’interno delle relazioni umane. Il titolo stesso, "come per gioco", suggerisce un approccio leggero e giocoso alla vita, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare lungo la strada. Nel cuore pulsante di "come per gioco", Guido diviene narratore di una storia di resistenza quotidiana: distinguendosi per la sua capacità di connettersi con il pubblico su un livello profondo, crea così un legame emotivo che va oltre le semplici note e accordi. Il messaggio di rinascita, veicolato attraverso la determinazione e la volontà di amare in un mondo sempre più caotico, rende il singolo un'esperienza significativa e coinvolgente. Il singolo, già divenuto un successo tra i fan di Guido, con il testo scritto Massimiliano Calzati, vincitore del premio Miglior Autore del Tour Music Fest 2021, ha anche attirato l'attenzione di nuovi ascoltatori, consolidando la sua posizione come uno dei cantautori più promettenti dell'attuale panorama musicale italiano dopo la sua partecipazione ai pre-casting di X Factor 2023. Ancora una volta, Guido De Luca conferma la sua capacità di catturare l'essenza delle esperienze umane e trasformarle in opere d'arte musicali, ed è proprio ciò che rende il suo lavoro così accattivante e apprezzato. Il singolo è ora accessibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, pronto a trasportare l'ascoltatore in un viaggio di scoperta attraverso le molteplici sfaccettature della vita. Videoclip: https://youtu.be/dkcTzsYR6gQ?si=9HO514fcKu2PhVpO