Il delivery 2.0: RistoBox la prima piattaforma di delivery nazionale che nasce per connettere ristoranti e persone oltre ogni distanza! RistoBox è la piattaforma di meal box realizzate dai ristoranti e consegnate in tutta Italia per permettere alle persone di gustare i loro piatti e vivere l’esperienza del ristorante anche a centinaia di km di distanza. L’acquisto di cibo online è divenuto in questi ultimi anni una delle abitudini più diffuse e amate dagli italiani, la conferma di ciò arriva dai dati del mercato del food delivery. Nel 2020 il digital food delivery ha rappresentato tra il 20% e il 25% dell’intero settore del domicilio e, si stima che, nel 2021 questo arriverà a valere oltre un miliardo di euro. (fonte: La Repubblica.it) Il classico sistema delivery ha però un importante limite: quello della circoscritta copertura geografica. Ciò è dovuto al fatto che trattandosi di prodotti “ready to eat”, questi hanno una shelf life (indica la vita commerciale del prodotto, ovvero il periodo di tempo che intercorre fra la produzione e il consumo dell’alimento senza che ci siano rischi per la salute del consumatore) molto limitata che gli impedisce di superare determinate distanze. Tale limite comporta che, nonostante la grande diffusione raggiunta oggi dalle piattaforme di delivery, ancora quasi il 40% della popolazione italiana, vivendo in aree periferiche, è impossibilitata ad utilizzarle. (Fonte: Osservatorio Just Eat) La copertura geografica del tradizionale sistema delivery rappresenta un limite anche per i ristoranti, in particolare per quelli che, vista la qualità, la particolarità e anche la territorialità della loro proposta attirano un pubblico potenzialmente nazionale che però non sono in grado di servire con gli strumenti che hanno oggi a disposizione. Da questi due problemi del sistema delivery e una grande passione per il cibo, nasce RistoBox la startup che vuole rivoluzionare il concetto di delivery fondata da due giovani ragazzi romani Manuel e Davide Corradini che, a soli 25 anni appena conclusi gli studi universitari hanno deciso di intraprendere questo percorso. “La nostra idea nasce durante l’ultimo lockdown, abitando in periferia durante quel periodo eravamo impossibilitati a raggiungere i ristoranti che abitualmente frequentavamo in centro e, nello stesso tempo, questi non potevano raggiungerci con il delivery perché troppo distanti. Da questo nostro bisogno abbiamo iniziato a capire che c’era un buco nel mercato e da lì è nata l’idea di creare RistoBox”. Spiegano i fondatori di RistoBox I meal kit, la nuova frontiera del delivery esperienziale La formula è nuova e riprende il concetto dei meal kit, ovvero box contenenti tutto il necessario per cucinare delle ricette anche elaborate a casa in modo facile, veloce e senza sprechi. L’idea di RistoBox è di allargare questo concetto anche ai ristoranti, infatti su RistoBox questi non vendono dei piatti pronti come su una tradizionale piattaforma delivery, ma bensì delle vere meal box contenenti i semilavorati che permettono alle persone di riprodurre i loro piatti in maniera facile e veloce. Trattandosi di piatti “scomposti” e conservati a temperatura controllata questi hanno la possibilità di essere consegnati in tutta Italia così che le persone ovunque si trovino possano gustare i piatti di questi ristoranti e vivere un’autentica esperienza gastronomica così come se fosse seduto al tavolo del ristorante.