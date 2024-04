Il giocatore del Rugby Parma Federico Silva operato al crociato sinistro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sta bene ed è già ansioso di tornare in campo. Federico Silva, atleta del Rugby Parma che milita in serie A, è stato operato al crociato sinistro, infortunatosi durante una partita dell’attuale campionato. L’intervento, eseguito in artroscopia presso Piccole Figlie Hospital – Gruppo Lifenet - dall’equipe del dottor Giovanni Belledi, ha riguardato la revisione del legamento con un inserimento di plastica di rinforzo antero-laterale. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore verrà dimesso nel giro di 24 ore per iniziare prima possibile il programma riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati dai 6 agli 8 mesi. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il dottor Belledi – di come è andata l’operazione, confido in un completo recupero del ragazzo nei tempi previsti dopo questo tipo di intervento” Federico Silva, classe 1991, ricopre il ruolo di mediano d’apertura ed è vice-capitano della squadra del Rugby Parma.