“il miracolo della mula” a soragna per la rassegna “domenicateatro”

Sarà lo spettacolo di burattini "Il miracolo della mula" ad inaugurare, domenica 14 aprile, alle ore 16.30, presso il Nuovo Teatro di Soragna (PR), la rassegna di teatro per bambini/e "DomenicAteatro", organizzata dall'associazione "Progetti&Teatro", con il sostegno di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Soragna. Premiato con menzione speciale agli Eolo Awards 2013, "Il miracolo della mula" è il frutto del lavoro del centro di produzione teatrale umbro Fontemaggiore e della collaborazione fra Gigio Brunello, uno tra i maggiori sperimentatori e innovatori del teatro di figura contemporaneo, e il burattinaio Marco Lucci, tra i più apprezzati rappresentanti nel panorama teatrale per l'infanzia. Lo spettacolo in programma domenica si rivolge a una fascia d'età a partire dai 4 anni e porta in scena le avventure del giovane Poldino che, a cavallo della mula Santuzza e con l'aiuto del vescovo Simplicio, decide di gabbare la Morte, colpevole di aver rubato una torta per lui molto speciale, quella dedicata alla sua amata Orsola. Attraverso il racconto, ricco di immagini e suggestioni (discese agli inferi, animali che parlano, guardiane d'oche che danzano, alberi che miracolosamente offrono mele in abbondanza, travestimenti e tempeste), si toccheranno diversi temi, primo fra tutti quello della solidarietà per riuscire ad affrontare i momenti difficili e la malasorte. "Il miracolo della mula" è una fiaba che richiama il mito di Orfeo (con la discesa agli inferi di Poldino) ma è anche un divertente gioco di burattini impegnati ad affrontare mille peripezie nel tentativo di recuperare una torta essenziale a celebrare l'amore. L'abilità dell'animatore e performer Marco Lucci nel manovrare i burattini catturerà l'attenzione dello spettatore per immergerlo in un meccanismo scenico perfettamente congegnato, surreale e raffinato, dove la fantasia regna sovrana. Per prenotazioni: tel. 3274089399 / info.progettieteatro@gmail.com