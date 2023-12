Il Piccole Figlie hospital celebra gli studenti meritevoli: consegnate le borse di studio 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 21 dicembre 2023 – Sono state consegnate ieri sera presso la sala convegni del Piccole Figlie Hospital, le borse di studio dedicate alla memoria di Silvia Frati, mamma e infermiera dell’ospedale parmense scomparsa prematuramente nel 2013. Come ogni anno, sono stati premiati i figli dei dipendenti del PFH che si sono contraddistinti per gli alti voti conseguiti al termine del loro ciclo di studi (elementari, medie e superiori) e gli ottimi risultati raccolti in ambito sportivo e artistico. Tre i vincitori, Mattia Ghirardi, Alice Benegiamo e Chiara Bigi, che hanno ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani del fondatore e amministratore delegato di Lifenet Healthcare Nicola Bedin, dalla responsabile della comunicazione del gruppo Lifenet Mariacarlotta Rinaldini e dall’amministratore delegato del PFH Paolo Migliavacca. Mattia, 9 anni, è il figlio della dipendente Sara Godi, ha 9 anni ed è tesserato presso la società sportiva Oltretorrente Baseball Club di Parma. Quest’anno frequenta la quarta elementare, ma la borsa di studio da 500 euro gli è stata consegnata per gli altissimi voti in pagella della scorsa estate quando ha terminato la terza. Alice è la figlia della fisioterapista Barbara Formaggioni. Ha 14 anni e a settembre ha iniziato la prima superiore (la borsa di studio da 750 euro è stata vinta per gli ottimi risultati ottenuti in terza media). Pratica ginnastica artistica, svolge con frequenza attività parrocchiale e suona il pianoforte. Chiara, 19 anni, ha ricevuto la borsa di studio da 1.000 euro per aver appena terminato il suo ciclo di studi delle superiori diplomandosi al liceo scientifico. È la figlia della tecnica radiologa Cinzia Catellani. Suona il pianoforte e da qualche anno segue dei corsi di arti circensi e di animazione in contesti sensibili come gli ospedali. “Siamo molto felici di consegnare le borse di studio a questi tre ragazzi, mantenendo viva una tradizione ormai decennale – ha dichiarato Paolo Migliavacca, amministratore delegato del Piccole Figlie Hospital – A loro e alle loro famiglie vanno i nostri più sinceri complimenti per i traguardi raggiunti finora e l’augurio che possano raccoglierne tanti altri in futuro. Il nostro pensiero va poi a Silvia Frati e alla sua famiglia: in molti ancora la ricordano con affetto quando lavorava qui come infermiera, siamo molto felici di dedicare alla sua memoria un premio importante come questo dedicato ai giovani”.