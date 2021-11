il poliambulatorio pacc presenta il welpacc, l’innovativa soluzione di welfare aziendale.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Poliambulatorio città di Collecchio ha organizzato, presso il Labirinto della Masone a Fontanellato, una serata evento dove ha incontrato le aziende del territorio. Le realtà economiche sono state accolte in una suggestiva cornice per un’insolita esperienza, la visita del Labirinto in notturna e la presentazione di WELPACC, un’innovativa soluzione di Welfare Aziendale, rivolto a tutte quelle realtà lavorative che desiderano salvaguardare la salute e lo stile di vita dei propri collaboratori. La novità della soluzione proposta dal PacC risiede nella flessibilità, infatti il dipendente può gestire e trasformare, in tutto o in parte, il pacchetto a lui riservato. In questo percorso è affiancato da professionisti competenti ed affidabili, specializzati nell’assistenza one-to-one, messi a disposizione dal Poliambulatorio, per Azienda e dipendente, due figure chiave del servizio: un Counselor Aziendale e un Health Case Manager. L’approccio all’ascolto di ogni singola esigenza consente di avere un quadro completo della persona ed indirizzare al meglio l’utenza riducendo i tempi di attesa, pratica che si è dimostrata molto utile in tempo di Covid quando l’accesso al proprio medico di base risultava difficoltoso. Durante i primi giorni dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, sono emerse nuove esigenze da parte delle Aziende che si sono rivolte al PacC esprimendo bisogni differenti. In un contesto di grande incertezza vi era bisogno di intervenire concretamente a sostegno della salute dei collaboratori. È dall’ascolto delle imprese locali che il PacC ha creato “WELPACC” soluzione di welfare aziendale su misura che mette al centro la persona. Partendo dall’esperienza maturata nell’implementazione dei piani di welfare aziendale sviluppata proprio durante la pandemia, il PacC è ora in grado di porsi come partner per le aziende che attuano piani di welfare, sviluppando per loro progetti “personalizzati” di prevenzione, pacchetti check-up e approfondimenti diagnostici e specialistici di II livello. Le Aziende avranno a disposizione un’offerta per i propri collaboratori che prevede un sistema di welfare aziendale in ambito sanitario, di tipo evoluto e personalizzato. Alla base una modalità di coinvolgimento diretto e ascolto capace di mettere al centro il valore delle persone, la loro individualità, il legame con l’azienda e il senso di comunità e appartenenza. L’attuale normativa, inoltre, introduce agevolazioni fiscali a favore delle imprese che implementano e dei lavoratori che usufruisco di piani di welfare aziendale.