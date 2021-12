"il sofà di adele ospita le modelle curvy"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday In data 27/11/2021, presso Il sofà di Adele, un elegante atelier/sartoria sito a Parma presso Galleria Starhotel Du Parc, (viale Piacenza 12/E) si è svolto uno shooting natalizio che ha visto protagoniste 8 modelle curvy che si son messe in gioco, divertendosi, davanti alla macchina fotografica. L’Atelier è gestito da Roberta Villani, una donna che ha investito tutta la sua creatività e le sue energie in questo progetto realizzando così il suo sogno. L’ambiente dell’atelier è molto intimo ed accogliente, i colori sono tenui e l’atmosfera rilassante: varcata la soglia dell’Atelier, ci si sente subito accolte. Lo Shooting natalizio, è stato organizzato da Felicità Formosa, un gruppo di ragazze che porta avanti il concetto di bellezza morbida e di accettazione del proprio corpo attraverso la promozione di eventi, mentre il set fotografico è stato allestito da Francesca Pilato, fotografa professionista, con un’occhio acuto, capace di vedere le diverse sfumature dei soggetti che ritrae, avendo la capacità di farti sentire a proprio agio anche in pose che non pensavi ti appartenessero. E poi, noi modelle, così contente di sentirci dive per un giorno, con le nostre forme imperfette ma armoniose! Una giornata davvero piacevole, in cui 8 donne che non si conoscono, Valentina, Romilda, Chiara, Maria Pia, Barbara, Francesca, Martina ed Alina si incontrano e giocano, tra pose e sorrisi, con un obiettivo fotografico mostrando che la bellezza vera è come sempre nell’unicità di ogni persona. Non siamo modelle professioniste, ognuna di noi ha un lavoro diverso e talvolta ci dilettiamo in questa passione che ci accomuna. Esiste ancora molto pregiudizio sul mondo curvy, almeno nella realtà della moda italiana, ma proprio attraverso questi eventi, autorganizzati ed autoprodotti, possiamo dimostrare il rispetto per noi stesse, al di là dei canoni estetici imposti dalla società. Chiara Bitella

