in vacanza portami con te

Sabato 11 giugno, dalle ore 16.00, c/o il Centro Commerciale Eurosia si svolgerà l'evento che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone a non abbandonare i propri animali da compagnia durante le vacanze estive, un fenomeno che si ripete in questo periodo dell'anno. L'iniziativa si svolge in collaborazione con OIPA, un'organizzazione internazionale di volontariato che da quarant'anni si occupa della tutela degli animali, promuovendone i diritti. L'associazione sarà presente con i suoi volontari e volontarie per tutta la durata dell'evento. Programma:  Ore 16.00 c/o Piazza Conbipel, all'interno del centro commerciale, sarà possibile iscrivere il proprio cane alla sfilata canina;  Ore 16.30 c/o Piazza Conbipel, sfilata canina e premi a tema per i partecipanti. In alternativa alla sfilata:  C/o l'area esterna del centro commerciale, un educatore cinofilo organizzerà percorsi di Mobility Dog e Dog Dance, con aperitivo finale per gli amici a quattro zampe;  Ore 18.30 c/o Ramon Café e Caffè Pascucci aperitivo per i proprietari dei cani che avranno partecipato alle attività. L'evento è riservato ai possessori della card Eurosia (realizzabile gratuitamente al momento dell'iscrizione alle attività, qualora se ne fosse sprovvisti).