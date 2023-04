intelligenza artificiale e sostenibilità: a parma un incontro gratuito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Questa primavera torna “The Job After”, il format divulgativo ideato dall’associazione On/Off e Spazi Area S3 Parma di ART-ER, con 6 appuntamenti gratuiti in presenza al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo. L’obiettivo del ciclo è divulgare tematiche, opportunità e strumenti innovativi, utili e concreti per affrontare le nuove sfide e inserirsi nel mercato del lavoro futuro nel rispetto degli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030. Si parte venerdì 21 aprile alle 18.30, in occasione della Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, con il seminario gratuito “L’Intelligenza Artificiale per la crescita economica inclusiva e sostenibile”. Durante l’incontro, si approfondirà cos’è davvero l’Intelligenza Artificiale generativa e che applicazioni concrete può avere in risposta alle sfide globali dello sviluppo sostenibile. Il seminario, condotto da Dario Cerea, Chief Growth Officer della piattaforma Indigo.AI, è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online al link https://bit.ly/AIincontro21aprile. L’iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto “Primavera al Laboratorio Aperto” del Comune di Parma, è organizzata in collaborazione con DS&AI Parma, ADA Onlus Parma e Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma. Contatti info@officineonoff.com https://bit.ly/TJA2030edition