l'audace crea una sezione di calcio femminile. domenica 10 aprile l'open day al parco ferrari

“Vogliamo che bambini e ragazzi crescano fin da piccoli con la consapevolezza che, a livello umano e sportivo, non esistano differenze tra maschio e femmina e che entrambi possono vantare le medesime capacità fisiche e mentali per poter praticare il calcio come qualunque altra disciplina sportiva". Sono le parole del presidente dell’Audace Luigi Mavilla, che apre le porte al calcio femminile, portando avanti un progetto iniziato nel 2016. Domenica 10 aprile, infatti, dalle 9.30 alle 12, sull’impianto "Maccanelli” al Parco Ferrari, in via Zarotto a Parma, avrà luogo l’Open Day che consentirà a tante bimbe e ragazze, dai 5 ai 17 anni, di avvicinarsi al mondo del calcio attraverso i colori audacini. Alla festa d’apertura parteciperanno Federica D'Astolfo, ex bandiera della Nazionale di calcio femminile, tre volte panchina d’argento come allenatrice, un tecnico che educa i suoi atleti attraverso il gioco e l’aspetto ludico; poi, Marco Libassi, ex audacino ed ex allenatore del Parma calcio femminile; Paola Regnani, psicologa della Nazionale italiana femminile U17 e U19 e formatrice dell'area psicopedagogica ai corsi per allenatori Uefa; Nicola Simonelli, responsabilità delle attività di base della Figc Emilia Romagna e Federico Pangrazi, responsabile del Settore femminile del Parma calcio 1913, che porterà le ragazze dell’Under 13 femminile della società crociata. La Scuola calcio dell’Audace sposa appunto il progetto del femminile nel 2016 quando inizia un percorso educativo sulla parità di genere, sviluppato nell’ultimo anno grazie alla collaborazione con “Maschi che si immischiano” e con le Zebre Rugby Club. Lo step successivo è stato la creazione delle nuove maglie, come megafono per la diffusione di tali valori, per arrivare oggi all’Open Day del 10 aprile, ossia al passaggio concreto verso l’apertura di una sezione femminile, che presenterà contenuto tecnici completi: dalla formazione degli allenatori alla crescita qualitativa delle calciatrici che, attraverso l’Audace, avranno la possibilità di costruirsi una carriera, magari arrivando, in futuro, anche a rinforzare la Nazionale maggiore. I depliant dell’Open Day sono già stati distribuiti in vari esercizi pubblici cittadini. Per iscriversi contattare il numero whatsapp 388.5826998, inviare una mail a segreteria.sportiva@usaudace.it o cliccare sul link: https://prenotazioni.usaudace.it/open-day-calcio-femminile-22-04-2022. "E' necessario che si scardini l'idea che il calcio sia un'attività solo da uomini e per gli uomini. Le bambine e le ragazze che si avvicinano a questo sport devono farlo spinte da una profonda passione che nasce dentro loro stesse e non per il desiderio o le ambizioni dei genitori, come spesso accade per i maschi, che sognano per i loro figli chissà quale carriera. Inoltre, avere più società dilettantistiche che allenano bambine e ragazze significa allargare il bacino di scelta anche per le realtà professionistiche, che possono quindi potenziare il loro settore femminile e di conseguenza la Nazionale italiana. Così facendo, fra qualche anno, le formazioni di calcio femminile potranno avere la medesima visibilità e gli stessi riconoscimenti di quelle maschili, com’è giusto che sia e noi, come Audace, faremo di tutto per contribuire attivamente al raggiungimento di tale obiettivo”. Ecco un video che racconta tutto: https://www.youtube.com/watch?v=xzRwdWByykQ