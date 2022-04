l'audace inaugura la scuola calcio femminile al parco ferrari: 75 bimbe e ragazze in campo in occasione dell'open day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Grande successo al Parco Ferrari per l'Open Day dell'Us Audace che domenica 10 aprile ha ufficialmente inaugurato la Scuola Calcio Femminile con un Open Day al quale hanno partecipato la bellezza di 75 bimbe e ragazze dai 5 ai 17 anni. Settantacinque piccole e giovani donne che, unite dalla passione per il calcio, si sono divertite per quasi tre ore, facendo ciò che amano: imparare a giocare a calcio, dimostrando e ribadendo nel contempo che questo sport può essere amato e praticato tanto dalle femmine quanto dai maschi. Alle giovani atlete, in campo domenica mattina, coordinate da 15 istruttori della Scuola Calcio Elite dell’Audace, si è unita la squadra femminile Under 11 del Parma calcio, oltre ad alcune ragazze dell’Under 19 sempre della società crociata, guidate dai loro allenatori con il supporto di Giorgio Pavarani. Sono stati tanti gli ospiti che hanno partecipato all’inaugurazione della Scuola Calcio femminile dell'Audace a partire da Federica D’Astolfo, ex bandiera della Nazionale di calcio femminile: “Ai miei tempi tutto questo non c’era e giocare a calcio, per una ragazza, era difficile. Grazie all’Audace queste giovani atlete potranno coronare il loro sogno”. Per quasi tre ore bimbe e ragazze si sono davvero divertite sul campo, assaporando le emozioni che uno sport come il calcio sa regalare, tant’è che molte di esse sono già pronte ad iniziare gli allenamenti con le coetanee audacine, che non vedono l’ora di accoglierle in squadra. Tra gli ospiti c’era anche Marco Libassi, ex Parma, che ha coordinato l’attività sul campo assieme al direttore tecnico dell’Audace Marian Ciobanu. A metà mattinata è stata distribuita una merenda a tutte le atlete, che, sedute al centro campo, hanno ascoltato l’intervento di Federica D’Astolfo, evidentemente emozionata alla vista di così tante aspiranti calciatrici. Tra i tanti ospiti c’erano la psicologa Paola Regnani, il responsabile dell’attività di base della Figc Nicola Simonelli, Federico Pangrazi, responsabile del Settore femminile del Parma calcio, Stefano Fornari e Stefano Zanzucchi dell’Associazione “Maschi che si immischiano” e Stefano Manuto, presente sia in veste di rappresentante delle istituzioni, ma anche come padre di una bimba che ha partecipato all’Open Day. Hanno portato il loro saluto anche Marco Giandebiaggi, ex Parma, Michele Bertoli della Figc di Parma e Michele Pietranera, responsabile del Ctf della Figc di Parma. A presentare gli ospiti e a moderare gli interventi ci ha pensato Simone Del Latte, responsabile della comunicazione di Zebre Rugby Club, sottolineando ancora una volta quanto sia forte la partnership che lega le due società in termini progettuale e nella condivisione dei valori. Tutti gli ospiti e i genitori delle atlete partecipanti all’Open Day hanno ringraziato l’Audace per aver portato in campo così tante bimbe e ragazze, riuscendo a farle divertire, pur cimentandosi nelle varie attività di un vero e proprio allenamento. Dietro alla realizzazione di questa inaugurazione c’è stata senz’altro tanta fatica da parte di allenatori, dirigenti e volontari dell'Audace, ma la passione ci ha guidato ogni passo è stata ripagata dalla presenza di quelle 75 bimbe e ragazze che hanno permesso alla stanchezza di fare spazio alla pura gioia per quanto queste bimbe e i loro genitori hanno vissuto. La Scuola calcio femminile dell’Us Audace è ufficialmente aperta e il 20 aprile ci sarà il primo allenamento.

