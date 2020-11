l’esercito dei bruttini torna con i libruttini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La pandemia non ferma l’Esercito dei Bruttini, al contrario, i buffi personaggi creati dalla “penna” di Anna Celenta e dalla matita di Alexia Bianchi torneranno a far sorridere i bambini di tutte le età con i liBruttini. I liBruttini (libri+Bruttini) usciranno il 25 novembre con PAV Edizioni in 4 diversi volumetti, le prime 4 storie che racconteranno le avventure di 4 Bruttini. Dentino e il cartello stradale; Brachyura, l’intrepido granchietto; L’agente segreto Lavi Satin e Le audizioni di Pancio sono i primi 4 titoli in uscita. I liBruttini introduranno i singoli protagonisti dell’Esercito dei Bruttini ma anche tanti loro amici. I piccoli lettori (7-10 anni) potranno scoprire chi sono i Bruttini, cosa facevano prima di entrare nello scatenato Esercito o cosa fanno quando non sono in missione con i loro compagni. Ogni racconto contiene le illustrazioni di Alexia Bianchi a colori e in bianco e nero che i bambini potranno colorare come preferiscono per rendere i loro liBruttini unici. Non solo, alla fine della lettura l’autrice ha studiato alcuni giochi con le parole con i quali i bambini potranno imparare divertendosi (cruciBruttini, ilBruttino mancante, ilBruttino confuso), dovranno inoltre aiutare i Bruttini a uscire dal labirinto per raggiungere il loro obiettivo e scopriranno, insieme all’Esercito dei Bruttini, che #leggereèungiocodivertente! I liBruttini hanno una veste grafica accattivante, realizzata da Valentina Modica di VMGraphicDesign per PAV Edizioni. I liBruttini avranno anche una “casa”, un bellissimo espositore che le librerie che ne faranno richiesta potranno posizionare alla cassa o dove meglio credono per attirare l’interesse dei piccoli lettori. Sul retro della copertina ci sarà un QR code che, scansionato, vi collegherà a YuoTube e mostrerà il video promozionale che, per immagini, spiega cosa sono i liBruttini. Le librerie con espositore al momento sono: Libraccio – Piazza Ghiaia 1, Parma Libreria Ghirigoro – Via Rimembranze, 18 Garbagnate Milanese (MI) I liBruttini come tutti i libri del catalogo PAV Edizioni si possono ordinare in tutte le librerie, sono acquistabili online sul sito www.pavedizioni.it o sui principali book-store digitali.