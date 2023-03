L'orso mj5 condannato a morte. una petizione per salvarlo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Salviamo l'orso Mj5, è il titolo della petizione lanciata dall'associazione animalista Meta Parma per salvare la vita dell'orso. La petizione chiede che Mj5 non venga ucciso, mettendo in luce alcuni punti che non convincono nel racconto del presunto attacco. "Una strana storia che non convince!" - dice la referente dell'associazione" - "Secondo il racconto fatto dal presunto aggredito, Mj5 avrebbe attaccato l'uomo lasciandogli graffi e un morso in testa, ma stranamente questi segni non sono stati mostrati al popolo italiano. Non è stata pubblicata neanche una foto dei segni dell'aggressione, eppure sono state rilasciate numerose dichiarazioni e interviste sull'accaduto. Dobbiamo fidarci sulla parola? Non possiamo, visto il veloce evolversi della questione in una sentenza di condanna a morte, senza processo e senza possibilità di difesa. Vogliamo sapere come sono andate realmente le cose, e vogliamo le prove, vogliamo che vengano fatte indagini per chiarire la questione. Se Mj5 avesse davvero attaccato, i segni sarebbero gravi e visibili, probabilmente non c'è stata aggressione e trattasi invece di attacco di panico dovuto alla visione dell'orso. Gli orsi non sono nè pupazzi nè oggetti, sono appunto orsi e devono fare gli orsi, serve più informazione per sapere come comportarsi nei luoghi dove si può incontrare uno di questi meravigliosi animali. Mj5 non è un orso pericoloso, è comunque un orso ma non ha ucciso nè ferito gravemente nessuno. È stato condannato a morte soltanto in quanto orso, e quindi potenzialmente pericoloso per sua stessa natura. Tutti gli orsi possono essere potenzialmente pericolosi, Fugatti vuole ucciderli tutti? Qualcosa non torna, se non si è capaci di amministrare la gestione degli orsi non deve essere Mj5 a pagare, nè possiamo risolvere spostandolo altrove, è chiaro che ormai alla base c'è un problema più profondo. La situazione in Trentino va risolta, M49 è ancora rinchiuso e non sappiamo più nulla di lui, ora vogliono uccidere anche Mj5, è una continua strage e tutto questo è un danno d'immagine per tutta Italia. Basta strage di orsi in Trentino!" Associazione Meta Parma Link petizione: https://www.change.org/salviamomj5