La chirurgia d’urgenza dell’Ospedale di Parma partecipa alla raccolta fondi per Valentino

Una gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutt’Italia per raccogliere fondi per curare Valentino. Un giovane ragazzo di Fragagnano (TA) intrappolato nel suo corpo da ormai due anni a causa di un incidente domestico. La caduta da una scala gli ha provocato un grave trauma cranico. Dopo un anno in coma e vari interventi, oggi vive in condizioni precarie che lo costringono a spostarsi di struttura in struttura per curarsi e riprendersi la propria vita. La madre Nardelli Anna Carmela, che non lo ha mai abbandonato, dopo varie ricerche in Italia e all’estero ha trovato una struttura in Austria, che ha aperto uno spiraglio di speranza. Le cure avranno un costo pari a 200 mila euro. Da qui parte la gara di solidarietà “Aiutiamo Valentino a sorridere ancora” attraverso GoFundMe una piattaforma creata per raccolte fondi. Grazie alla generosità di tutti gli operatori sanitari della Chirurgia D’urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Parma si è raccolta una cifra che contribuirà al raggiungimento della quota prefissata. Questo vuole essere un incentivo per continuare a donare per Valentino. Per chi volesse maggiori informazioni sulla storia di Valentino può trovarle su Facebook al nome di Nardelli Anna Carmela Tel. 3335326867. Per la raccolta fondi il link è: https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-valentino-a-sorridere-ancora. Oppure inviando direttamente la donazione sull’Iban: IT35B0344216000000026037401 Beneficiario: Anna Carmela Nardelli. Causale: cure mediche per Valentino Banca: widiba