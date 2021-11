Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

LA LOTTA CONTRO LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE NON SI FERMA! LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DI PARMA CHE STANNO LOTTANDO PER SALVARE I MACACHI DI PARMA, SCENDONO IN PIAZZA ANCHE PER I CUCCIOLI DI BEAGLE DI VERONA, INSIEME ALLE ALTRE ASSOCIAZIONI. I primi di settembre a Verona nel centro sperimentale Aptuit sono arrivati dalla Francia venti cuccioli di Beagle di appena quattro mesi, venti cuccioletti del miglior amico dell'uomo. Venti poveri cuccioli destinati alla sperimentazione, cioè destinati a morire nei laboratori tra atroci sofferenze. Un accaduto che ha causato indignazione e sgomento nell'opinione pubblica, e che ha visto l'accendersi di numerose proteste per cercare di salvarli. Proteste che non accennano a fermarsi... In preparazione infatti un nuovo evento "Salviamo i cuccioli di beagle", previsto il 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 in piazza Brà a Verona. Varie sigle animaliste sono pronte nuovamente a scendere in piazza e mandano un appello ai cittadini:"Venite tutti! Si sta avvicinando il Natale, e questi poveri cuccioli sono rinchiusi nei laboratori. Aiutiamoli, ridiamogli una speranza di vita fuori da quei laboratori! Sono invitati a esserci tutti gli animalisti di tutta Italia, le associazioni e in particolare quelle di Verona, tutti i cittadini e in particolare i veronesi. Venite tutti! Facciamolo per loro, sono cuccioli!" Sono cuccioli e dovranno rivedere il mondo, perchè lì fuori, fuori da quei muri, fuori da quei laboratori di sperimentazione dove li hanno rinchiusi, lì fuori per loro c'è un mondo bellissimo. C'è un mondo bellissimo che li aspetta lì fuori, fatto di passeggiate spensierate, fiori nei prati, coccole e carezze, giochi a rincorrersi, palline lanciate e corse felici. Lì fuori c'è un mondo bellissimo per loro, fatto di sguardi amorevoli, cuccette morbide, copertine calde e bacetti sul naso. Di belle giornate di sole o di pioggia splendente, di tutti gli odori e i colori del mondo che ci sono qua fuori. Qui fuori c'è un mondo bellissimo, lì fuori da quei muri dove li hanno rinchiusi, lì fuori da quei muri dove tutto finisce. Nessuna mano amica, nessuna carezza, soltanto male... Tortura e morte, esperimenti e morte, dolore e morte. Tutto quello che un cucciolo non dovrebbe mai vedere! Noi tutti saremo lì, saremo lì a difendervi piccoli cuccioli! Saremo lì affinchè questi cuccioli, invece di trovare il nulla e la morte lì dietro quei muri, possano salvarsi e uscire a vivere! Saremo lì perchè possano vedere un giorno per la prima volta anche il mare! Perchè non si può fare questo a un cane! Non si può fare questo a un cucciolo! Non si può fare questo a NESSUNA CREATURA! "Giù le mani dai cani, giù le mani dagli animali!" Animali liberi, tutti! QUI FUORI C'È UN MONDO BELLISSIMO... E DOVRANNO VEDERLO! Katia Ruggiero referente Meta Parma e Avi Parma. Gruppi e associazioni partecipanti: Meta con Meta Parma, Avi con Avi Parma, Leal, Salviamo i macachi di Parma, Parmaetica, Radioveg. Link evento: https://fb.me/e/1pjvHHhwA. Ricordiamo inoltre ai cittadini di Parma la "MARCIA DEL CUORE PER I MACACHI DI PARMA", il 12 dicembre alle ore 14.30 in piazza della Pace. Link evento: https://facebook.com/events/s/la-marcia-del-cuore/630107928020654/