la maggioranza di food valley alla veronese de angelis food group

La start up Food Valley, una delle più belle realtà imprenditoriali degli ultimi anni, ha ceduto la partecipazione di maggioranza al colosso veronese De Angelis Food Group mantenendo inalterato il proprio management e i vari collaboratori, con la prospettiva di allargare maggiormente la propria presenza in Italia e in Europa