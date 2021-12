Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Le associazioni animaliste scendono ancora in piazza insieme ai cittadini per chiedere la liberazione dei macachi di Parma. È un ulteriore appello rivolto all'università di Parma, con l'invito al cambiamento verso una ricerca etica nel rispetto della vita di tutti, animali compresi. LA MARCIA DEL CUORE! PARMA 12 DICEMBRE ORE 14.30 PIAZZA DELLA PACE. SALVIAMO I MACACHI DI PARMA! PORTIAMO IL CUORE IN PIAZZA! CHIEDIAMO LA LIBERAZIONE DI QUESTE CREATURE! "Sii la voce di chi non ha voce." Perchè chiedere la liberazione dei macachi di Parma? Perchè lottare contro la sperimentazione sugli animali? Perchè difendere chi non può difendersi? È spiegato nella poesia "Prendi un sorriso", di Gandhi. PRENDI UN SORRISO. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo. Ruggiero Katia, referente Meta Parma e Avi Parma. LA MARCIA DEL CUORE! SIETE TUTTI INVITATI! PORTIAMO IL CUORE IN PIAZZA! Salviamo i Macachi di Parma: https://www.facebook.com/salviamoimacachidiparma/ Link evento: https://fb.me/e/1T1wf06Wm

