la round table parma viene rimessa in formazione a 10 anni dallo scioglimento

Dopo oltre 10 anni fa dallo scioglimento, la Round Table 16 Parma vede nuovamente concrete possibilità di rinascita. Il club, che riunisce giovani professionisti sotto i 40 anni accomunati dalla volontà di promuovere l’amicizia e le intese personali e realizzare iniziative filantropiche al servizio della comunità a livello locale e nazionale, è presente in Italia con oltre quaranta club. La nascita di un club Round Table a Parma, da sempre una delle città più rappresentative dell’Emilia-Romagna e territorio a forte vocazione industriale, rappresenta quindi un traguardo importante. A partire da qualche mese un gruppo di giovani ha deciso di intraprendere la sfida di provare a ricreare il club. L’iniziativa, sostenuta dal Club41 Parma, da Round Table Piacenza e dalla cosidetta “Prima Zona” che raggruppa tutti i club Round Table del nord-ovest Italia, ha così preso forma superando anche le restrizioni imposte dalla pandemia che, per lungo tempo, hanno impedito l’organizzazione di incontri ed eventi in presenza. Sono stati organizzate delle interessanti serate online con la partecipazione di importanti personaggi del panorama professionale parmense nel ruolo di ospiti relatori e, quando è stato possibile, degli eventi conviviali in presenza. Domenica 9 maggio l’ufficializzazione della messa in formazione del club con un pranzo presso L’Osteria Il Fortino di Collecchio. Ora per il Club inizia la parte più interessante ma anche più impegnativa: un anno di tempo per trovare un numero di soci minimo per essere effettivamente rifondato e organizzare un Charter Meeting all’altezza di una città come Parma. Tutti coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni possono scrivere alla casella email rt16parma@gmail.com