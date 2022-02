la setta delle ombre - la serata di carnevale e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Chi si cela realmente dietro alle maschere degli adepti delle Ombre, misterioso gruppo di occultisti, e cosa li ha spinti a riunirsi stasera nel secolare Castello di Varano? Per scoprirlo dovrete insinuarvi nel Maniero avvolto dalle tenebre, ma state attenti: talvolta il confine tra realtà e follia può essere più sottile di quanto si possa immaginare... Il Castello di Varano si trasforma per la serata di Carnevale e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra: avrete il coraggio di varcarne la soglia? Una storia ricca di suspense e di enigmi da superare, in cui sarete voi stessi i protagonisti, vi attende Sabato 26 Febbraio. SABATO 26 FEBBRAIO Orario Inizio turni alle ore: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 21:30, 22:00, 22:30 Durata dell'evento: Circa un'ora Nota: L’evento è principalmente rivolto agli adulti; in caso di famiglie con bambini interessati si consiglia un età non inferiore ai 12 anni La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo Costo della manifestazione a persona: 20 euro a persona (pagamento con bonifico alla prenotazione) Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni: Telefono : 327 3797253 E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com