la vianese cala gli ultimi due assi: marmiroli dalla piccardo e osei dalla modenese

Due regali sotto l'albero per la Vianese che inserisce a centrocampo un giocatore di categoria superiore del calibro di Lorenzo Marmiroli, regista dalla classe cristallina, punto di forza della Piccardo Traversetolo in Eccellenza e il giovane Dwomoh Justice Osei, attaccante esterno, classe 2004, prelevato dalla Modenese, anch’essa in Eccellenza, che darà manforte invece al reparto avanzato, consentendo a mister Iemmi di avere un’alternativa in più. Se alla Vianese mancava qualcosa a livello di qualità in fase di costruzione, il problema ora potrebbe essersi risolto, un po’ grazie al nuovo tecnico Emore Iemmi, che sulla qualità del gioco ha sempre regalato emozioni ovunque abbia allenato, un po’ grazie alla qualità degli interpreti di tale gioco, grazie alla qualità del nuovo arrivato Lorenzo Marmiroli, di capitan Lorenzo Galassi, che continua ad essere un giocatore fuori categoria e del duttile Federico Davoli, oltre agli altri centrocampisti della rosa che hanno comunque dimostrato il loro valore fino ad oggi, vedi Lapo Montanari andato in gol domenica contro il Baiso. “Sono arrivati due ragazzi che completano il nostro organico - spiega il diesse Matteo Bimbi - Ora la squadra è finita e questo gruppo dovrà dimostrare il proprio valore da qui alla fine, compatibilmente coi naturali tempi di amalgama necessari al nuovo allenatore per entrare nel contesto e ai nuovi ragazzi per inserirsi; la pausa invernale faciliterà tale processo. Per il passaggio di Marmiroli vorrei ringraziare la Piccardo Traversetolo che ha facilitato il trasferimento di un giocatore così importante per noi, ma anche per loro, visto che non era affatto scontata la possibilità di una cessione in dicembre di un giocatore di tale spessore, né da parte dell’atleta né da parte della società. Grazie quindi ad entrambi. Osei, invece, è un giovane di belle speranze, che siamo certi crescerà in fretta e permetterà a mister Iemmi di avere più soluzioni a livello offensivo. Colgo l’occasione per augurare a tutti i tifosi della Vianese e a tutti gli sportivi un sereno Natale”.